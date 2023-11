Like etter kampen fanget TV-bildene opp at nordmannen var i dialog med den tyske stjernespilleren Joshua Kimmich, og at «Moi» sa noe i øret til tyskeren som umiddelbart fikk ham til å le.

Årsaken er at nordmannen gjorde Kimmich oppmerksom på en tabbe han gjorde før Bayern skulle spille i FC København.

Der hadde han nemlig sagt at han kjente godt til Mohamed Elyounoussi fra tiden hans i Bundesliga.

Det er bare ett problem: «Moi» har aldri spilt i Bundesliga.

Det gjorde derimot hans fetter Tarik Elyounoussi fra 2013 til 2016.

– Han trodde virkelig at det var jeg som hadde spilt for Hoffenheim, ler «Moi» da VG spør om situasjonen.

Elyounoussi forteller at Bayern-stjernen unnskyldte for misforståelsen, men «Moi» skjønner ham godt.

– Vi likner jo på hverandre, så han har et godt poeng. Vi likner så det griner. Det var gøy, sier han til Bold.

FETTERE: Mohamed og Tarik Elyounoussi spilte sammen på det norske landslaget. Her er de på pressetreff i Sandvika i 2017. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det var ikke bare situasjonen som ga «Moi» grunn til å smile.

For etter den målløse kampen i Tyskland har FC København alt i egne hender før siste runde. Slår de Galatasaray i Parken, er de videre på bekostning av både det tyrkiske storlaget og Manchester United.

Smilet kunne vært enda bredere dersom FCK hadde scoret på de utrolige sjansene de fikk like før full tid. «Moi» var blant de som var nærmest.

– Det irriterer meg ennå, sier «Moi» til VG.

NÆR SCORING: Manuel Neuer hadde sin fulle hyre med å stoppe FCK. Foto: MICHAELA REHLE / AFP / NTB

– Uansett er det en fantastisk situasjon med tanke på at det er første gang på flere år at de ikke har scoret på hjemmebane i alle turneringer, fortsetter han.

Og han har nesten rett: Da Bayern tapte 0–3 mot Leipzig i august var det første gang på over tre år at de ikke klarte å score på hjemmebane.

I løpet av den perioden gikk de hele 77 kamper på rad med scoring på hjemmebane. Siden august har de scoret i samtlige kamper på hjemmebane.

Onsdagens 0–0-resultat var imidlertid første gang på nesten 5,5 år at Bayern ikke scorer på hjemmebane i Champions League. Forrige gang var hjemmekampen mot Sevilla i april 2018, ifølge Sofascore.

Siden har de spilt 26 kamper på rad med scoring på hjemmebane, før rekken altså tok slutt mot FCK.

Nordmannen har fått en ny vår – eller «ny høst» – i FCK etter overgangen fra Southampton i sommer. Etter prestasjonene i høst var han også tilbake på landslaget til kampene mot Færøyene og Skottland, hvor han reddet 3–3 i sistnevnte kamp med en heading få minutter før slutt.

SCORING: «Moi» nikker inn 3–3-målet på Hampden Park. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters / NTB

Han scoret og var svært delaktig da FCK slo Manchester United 4–3 i Parken. Han kom også på scoringslisten i 2–2-kampen mot Galatasaray i Istanbul. Totalt står han med syv mål og tre assists på 24 kamper for FCK, ifølge Transfermarkt.

Med seier hjemme mot Galatasaray i siste kamp vil FCK uansett gå videre til åttedelsfinalen. Dersom Manchester United ikke slår Bayern i siste kamp, holder det med uavgjort ettersom FCK har bedre målforskjell enn Galatasaray.

– Nå satser vi på mer Europaspill etter jul, sier «Moi» til VG, rett før flyet hans letter fra München til København.

På søndag venter AGF på hjemmebane. FCK topper tabellen à poeng med Midtjylland når 16 kamper er spilt i den danske Superliga.