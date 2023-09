Oscar Bobb til VG om Haalands lovord: – Utrolig å høre Erling si det

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland kaller Citys ferske, norske Premier League-spiller Oscar Bobb for «en ny spiller» som «er fantastisk å se på». 20-åringen kaller debutfølelsen for «utrolig» og takker landsmannen for gode ord.