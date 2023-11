– Dette er en katastrofe for de lokale arrangørene her i Las Vegas.

Det utbrøt Viaplay-kommentator Henning Isdal da det ble klart at treningen i Las Vegas ble avlyst.

Ferrari-fører Charles Leclerc kjørte inn til raskeste tid (1.40,909) under nattens trening før Las Vegas Grand Prix på søndag.

Det rakk han å gjøre før det ble det gult flagg etter bare syv og et halvt minutt.

Sekunder etter ble det gule om til rødt. Leclercs lagkamerat i Ferrari, Carlos Sainz, sto bom stille.

– Jeg tror ikke han kommer til starte noe mer denne treningen, Carlos Sainz. Det hørtes ut som ett eller annet særdeles alvorlig, sa Viaplay-kommentator Henning Isdal da smalt voldsomt i understellet til Sainz’ bil viste reprisene.

ØDELAGT: Bilen til Carlos Sainz fraktes vekk etter å ha blitt ødelagt av et kumlokk. Foto: XPB / Pa Photos / NTB

Det gjorde hverken han eller noen av de andre førerne.

– Oi! Dette var ikke den starten man ønsket seg i Las Vegas. Det blir ikke mer kjøring rett og slett. Det er en skade på banen, sa medkommentator i Viaplay, Atle Gulbrandsen.

– Dette var ikke det de trengte etter såpass mye kritikk, fortsatte Gulbrandsen.

Blant andre verdensmester Max Verstappen har kritisert løpet i Las Vegas for å være «99 prosent show og ett prosent et sportsarrangement».

KRITISK: Max Verstappen stiller seg kritisk til Formel 1-løpet i Las Vegas. Foto: Gary A. Vasquez / Reuters / NTB

Det var ikke umiddelbart lett å se hva som forårsaket skaden på bilen til Sainz.

– Hvorfor får vi ikke en reprise? Er det fordi det er for flaut å vise? Dette er uakseptabelt – med all den hypen som har vært – så skjer dette etter under et kvarter på første trening, mente Isdal.

– Hvordan de skal klare å forklare dette slik at folk forstår det har jeg vondt for å skjønne. Her sitter det folk som har betalt tusenvis av kroner, undret kommentatoren seg over.

En tribunebillett over tre dager til Las Vegas Grand Prix koster mellom 25 og 30 tusen kroner, kunne Isdal opplyse om.

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) informerte i etterkant om at de er nødt til å sjekke alle andre kumlokk.

Det ble også rapportert om at bilen til Alpine-fører Esteban Ocon må repareres av samme grunn.

Trening nummer to skal etter planen begynne klokken 09.00 norsk tid, men det er ennå usikkert om den lar seg gjennomføre.

Dette er første gang Formel 1-sirkuset tillegger et Grand Prix til Las Vegas, og førerne skal søndag ut på ikoniske Las Vegas Strip – midt i kjernen av byen i et lysshow blant hoteller og kasinoer.