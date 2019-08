SR-BANK ARENA: Ikke uventet får nysigneringen Kristoffer Løkberg sin Viking-debut fra start mot Sarpsborg 08.

Trønderen, som signerte en to og et halvt årskontrakt med Viking tirsdag, går rett inn i den sentrale midtbanerollen og erstatter Samúel Fridjónsson som må stå over grunnet gule kort.

Løkberg har bare én kort trening med sine nye lagkamerater bak seg, men Bjarne Berntsen var neppe særlig i tvil om han skulle bruke 27-åringen fra start.

Men Løkberg er ikke den eneste endringen på Vikings lag sammenlignet med dem som startet i Bodø søndag kveld. Totalt er det fire endringer på laget fra start.

Nykomponert forsvarsrekke

Mest overraskende er utvilsomt avgjørelsen om å starte med Fredrik Torsteinbø på høyrebacken.

Torsteinbø, i utgangspunktet en (offensiv) midtbanespiller som riktignok kan bekle flere posisjoner, har bare startet to seriekamper tidligere i sesongen og står før kveldens kamp med 227 spilleminutter.

Rolf Daniel Vikstøl er også ute med karantene. Dermed flyttes Viljar Vevatne inn som midtstopper igjen etter at han spilte høyreback mot Bodø/Glimt. Adrian Pereira fortsetter på venstrebacken.

En annen som får sin debut fra start i Eliteserien for Viking, er Even Østensen. Spissen står med 41 minutter i serien før kveldens kamp, og går inn på høyrekanten på bekostning av en benket Zymer Bytyqi.

Høiland tilbake på topp

Det gir dette laget i 4–3–3:

Iven Austbø – Fredrik Torsteinbø, Runar Hove, Viljar Vevatne, Adrian Pereira – Johnny Furdal, Kristoffer Løkberg, Ylldren Ibrahimaj – Even Østensen, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Tord Salte, André Danielsen, Zymer Bytyqi, Benjamin Källman, Jostein Ekeland og Kristian Thorstvedt.

Tommy Høiland overtar spissplassen fra finske Benjamin Källman som ikke hadde noen spesielt vellykket debut sist helg.

Ute av laget er også Kristian Thorstvedt, mens Johnny Furdal er inne på laget igjen etter å ha vært benket fra start i Bodø søndag.

Kampstart er klokken 19.