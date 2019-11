Tottenhams Christian Eriksen har sittet uvanlig mye på benken. MATTHEW CHILDS / NTB Scanpix

Christian Eriksen om rykteflommen: - Tottenham har full tillit til meg

Christian Eriksen hevder han nyter full tillit i Tottenham og sier kampene på innbytterbenken ikke henger sammen med usikkerheten rundt hans framtid i klubben.

Den danske fotballstjernen har i en årrekke vært blant Tottenhams viktigste spillere. I inneværende sesong har bildet sett annerledes ut.

Eriksen har til stadighet vært å finne på innbytterbenken, senest i Premier League-møtet med Sheffield United lørdag. Der kom han aldri på banen til tross for at Tottenham måtte nøye seg med 1-1.

Mandag møtte Premier League-profilen på landslagssamling med Danmark.

I et intervju med nyhetsbyrået Ritzau hevder Eriksen at han føler han har den samme støtten internt i Tottenham som tidligere.

– Jeg føler hundre prosent at Tottenham har full tillit til meg. Det er ikke den store forskjellen, ut over at jeg har spiller litt mindre i år, sier midtbanestjernen.

Ingen overgang

I sommerens overgangsvindu ble Eriksen ryktet bort fra London-klubben. Dansken bidro også selv i form av uttalelser om at han kunne være moden for noe nytt.

Overgangsvinduet forløp imidlertid uten at noe skjedde.

– Jeg føler ikke det er en sammenheng mellom min kontraktssituasjon og det at jeg ikke har spilt like mange kamper, sier Eriksen.

Han påpeker videre at prestasjonene hans ikke har vært like stabilt gode som tidligere.

– Jeg tar kanskje litt flere sjanser enn visse andre posisjoner på banen. Selvfølgelig kommer det feil, og de beslutningene man tar skal også gjennomføres riktig. Det har kanskje manglet litt, sier Tottenham-profilen.

Svak start

Eriksen legger til at «skarpheten mangler». Det har den også gjort for Tottenham, som har innledet sesongen uvanlig svakt. 14.-plass på tabellen etter 12 kamper er langt unna der klubben ønsker å være.

Nå venter EM-kvalifiseringskamper mot Gibraltar og Irland for Eriksen. Med fire poeng der er Danmark etter alle solemerker kvalifisert for neste års sluttspill.