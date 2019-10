Ole Gunnar Solskjær var tydelig irritert for at VAR ikke lot United ta sine to straffer om på nytt, ettersom Norwich-keeper Tim Krul ikke sto på målstreken da straffene ble tatt. JOHN SIBLEY / X03811

Solskjær ut mot VAR etter straffemissene: – Begge skulle vært tatt om igjen

Mot Norwich fikk Manchester United to straffer, og bommet på begge. En tydelig oppgitt Ole Gunnar Solskjær mener begge straffene burde vært tatt på nytt.

For mindre enn 1 time siden

Lørdag kveld banket Manchester United Norwich 3–1 på Carrow Road. Det var den første borteseieren i Premier League for Ole Gunnar Solskjær & co. på nøyaktig åtte måneder.

På tross av 3–1-seieren bommet også Marcus Rashford og Anthony Martial på hvert sitt straffespark, begge i første omgang.

På pressekonferansen etter kampen var Solskjær svært irritert over at begge straffene ikke ble tatt om igjen, Norwich-keeper Tim Krul tok et skritt utenfor mållinjen ved begge tilfellene.

– Burde fått gult kort

Før denne sesongen innførte nemlig Premier League at straffespark skal tas om igjen om keeperen ikke har et bein på streken.

– Begge straffene skulle vært tatt om igjen. Han (Tim Krul) var en meter utenfor streken, på begge av dem. Så selv om jeg ikke synes den første skulle vært en straffe, kunne de gitt ham (Rashford) en ny sjanse, sa Solskjær, som reagerte på at ingen i dommerteamet tok grep.

– Det er så enkelt. Vi kan se det live at han er utenfor streken. Han er faktisk en av verdens beste keepere til å redde straffer, Tim Krul. Hvis du husker for Nederland i VM. Han er lur, og burde nok fått gult kort ettersom han ikke var i målet. De skulle begge vært tatt på nytt, mente Solskjær, og henviste til da tidligere United-manager Louis van Gaal byttet inn Tim Krul like før Nederland skulle ut i straffesparkkonkurranse mot Costa Rica i VM i 2014.

Nederland vant straffesparkkonkurransen, og gikk videre til semifinale i turneringen.

Her redder Tim Krul straffen til Marcus Rashford. Solskjær mener straffen skulle blitt tatt om igjen. CHRIS RADBURN / X06614

Mot slutten av den første omgangen var det Anthony Martial sin tur til å prøve seg fra straffemerket. Også denne gangen reddet Krul, men igjen sto ikke nederlenderen på målstreken. CHRIS RADBURN / X06614

Solskjær mener dommerne har gitt opp regel

Nordmannen mener at dommere i Premier League har gått bort fra den nyinnførte regelen.

– Det er akkurat det samme som sekssekundersregelen, der keeperen kun kan holde ballen i hendene i seks sekunder. Den ble tatt i bruk et par måneder før de kastet det ut vinduet. Det er det samme med straffene, han er en meter utenfor streken. Vi så på det den første måneden og nå er det vekke, sa han oppgitt.

Da TV 2-ekspert Erik Thorstvedt fikk se straffesparket til Rashford, kommenterte også den tidligere Tottenham-keeperen Kruls utrusning fra streken.

– Dette straffesparket burde blitt tatt om igjen. Han står jo langt utenfor streken, sa Thorstvedt i studio etter kampen.

Innrømmet at det ikke skulle vært straffe

United-manageren innrømmet samtidig at den første straffen aldri skulle vært gitt. Daniel James gikk i bakken etter en duell med Norwich-midtstopper Ben Godfrey. Det så ut som James løp inn i kroppen, men United fikk likevel straffespark etter et par minutters ventetid med VAR. Før det hadde dommer Stuart Atwell vinket spillet videre.

– Den første mener jeg ikke er straffe. Når det tar to minutter for å ta en avgjørelse, er det ikke «clear and obvious». Så for meg er det feil. Jeg synes den andre er straffe. Marcus (rashford) gjorde det hederlige og bommet, sa Solskjær til stor latter i presserommet.

Denne sesongen har Marcus Rashford (2), Anthony Martial og Paul Pogba bommet på straffespark. På spørsmål om hvem som skal ta straffespark neste gang, svarte en humoristisk Solskjær:

– Vi må forsikre oss om at Juan Mata er på banen. Vi har vunnet to straffesparkkonkurranser, i Carabao Cup (Rochdale) og i sesongoppkjøringen (AC Milan). De scorer alle straffer, utenom de som gjelder.

Også Thorstvedt reagerte på Uniteds mange straffemisser denne sesongen.

– De har bommet på fire av seks straffer denne sesongen. Det at de har fått seks straffer på 10 kamper er jo i seg selv helt ellevilt. Når du i tillegg bommer på fire av dem er det smått surrealistisk, sa Thorstvedt etter kampen.

Norwich-manager Daniel Farke (til venstre) mente i likhet med Ole Gunnar Solskjær at den første straffen aldri skulle blitt gitt. CHRIS RADBURN / X06614

– Helt klart en stor feil

Norwich-manager Daniel Farke reagerte også på at den første straffen ble gitt, men ville ikke legge skylden på dommerne for at hans lag tapte kampen.

– Det var helt klart en stor feil. Dommeren hadde riktig og det var Daniel James som falt på forsvarsspilleren. Jeg skylder ikke på VAR for dette tapet, vi var ikke gode nok i den første omgangen, sa Farke til BBC etter kampen.

Dommer Stuart Attwell har foreløpig ikke uttalt seg.