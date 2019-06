Frankrike slet seg til kvartfinale

Også denne kampen ble dominert av VAR-avgjørelser.

Hjemmefansen trodde Valérie Gauvin hadde sendt Frankrike i ledelsen før pause, men jubelen stilnet raskt etter at VAR-sjekken var gjennomført. Den avdekket at Brasils keeper Barbara hadde fått for hard medfart av en motspiller i situasjonen, og dermed ble målet annullert.

Etter 52 minutters spill var det iderimot ikke nødvendig med VAR-gjennomgang. Paris Saint-Germain-spiller Kadidiatou Diani kom rundt på høyrekanten og fikk lagt inn. Inne foran mål satte Gauvin ballen kontant i mål.

Brasil kom tilbake

Da så det lyst ut med franske øyne, men Brasil kom tilbake 12 minutter etter ledermålet. Thaisa satte ballen i mål, men måtte fortvilet se dommeren blåse for offside. En sjekk med videobildene viste imidlertid at den avgjørelsen var gal, og utligningen var dermed et faktum.

Kampen var preget av harde dueller, og mot slutten av ordinær tid var det Brasil som var nærmest scoring og avansement til kvartfinalen. Hjemmepublikum ble rystet av et øyeblikks fortvilelse da Tamires satte ballen i mål i det 86. minutt. Men scoringen ble korrekt annullert for offside.

Ekstraomganger

Dermed måtte det ekstraomganger til. Begge lag hadde sjanser i løpet av de første 15 minuttene. Men to minutter ut i den andre ekstraomgangen var det igjen hjemmelaget som kunne juble. Amandine Henry fikk servert ballen fra Amel Majri etter frispark og klarte å overliste Brasils keeper Barbara.

– Dette var ikke lett, og jeg var litt heldig som fikk inn det (avgjørende) målet, sa Henry etter kampen.

Etter spill og sjanser var Frankrikes seier ikke ufortjent. Laget hadde ballen mer og hadde flest skudd på mål.

I kvartfinalen møter Frankrike enten Spania eller USA. Den går fredag.