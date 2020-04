Maks halv fotballsesong for klubbene i Rogaland: - Det blir veldig spesielt

Rogaland Fotballkrets har besluttet at det på seniornivå blir gjennomført kun enkel serie i fotballsesongen 2020. Nær sagt alle kamper er utsatt til høsten.

Fotballkretsen i Rogaland har besluttet å utsette alle fotballkamper til etter sommeren. Foto: Jarle Aasland

Det skriver kretsen i en nyhetsmelding på sine nettsider.

Barnefotballen starter med seriespill etter sommerferien. Ungdomsfotballen spiller enkel serie og starter første uke etter sommerferien. Seniorfotballen starter i august og spiller enkel serie. Dette gjelder 4.-7. divisjon menn og 3. og 4. divisjon for kvinner.

Beslutningen har sammenheng med at helsemyndighetene nylig gjorde det klart at all idrett som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand mellom utøverne tidligst kan gjenopptas 15. juni.

«Det betyr at for NFF Rogalands serier blir det først oppstart etter sommerferien, med et mulig unntak for de få avdelingene der høstkamper er berammet til andre halvdel av juni», skriver kretsen.

Både på ungdoms- og seniornivå blir det dermed spilt kun enkel serie. Målet oppgis å være oppstart i august.

– Nå har vi i alle fall fått en dato å forholde oss til, det skal bli kjekt å kunne spille fotball igjen. Men halv serie betyr jo at vi ikke har råd til for mange tap eller tabber, påpeker Kristian Høvring, assistenttrener for Hundvåg i 4. divisjon overfor Aftenbladet.

Ulikt antall kamper

Løsningen med halv serie medfører samtidig enkelte ulemper. Blant annet kan lagene få ulikt antall hjemme- og bortekamper.

«Selv med enkel serie vil opp- og nedrykk, samt eventuelle kvalifiseringskamper, gjennomføres som bestemt i breddereglement og i NFF Rogalands styrevedtatte reglement for opp- og nedrykk i 2020», opplyser kretsen.

Den erkjenner samtidig at det ikke på noen måte er sikkert at man kommer i gang i august heller.

«Skulle det gå så galt at vi ikke kommer i gang i august heller, skal vi komme tilbake med fyldig informasjon om høsten i god tid», heter det i uttalelsen.

– Det blir uansett en veldig spesiell sesong. Men egentlig er jeg bare glad det endelig kom noe positivt og litt lys i tunnelen. Dessuten blir det likt for alle. Vi pleier å være gode om høsten, håper det fortsetter også i år, sier Kristian Høvring nå som nå ser fram til å kunne starte oppkjøringen for andre gang.

