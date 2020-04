Holmenkollen Skifestival vil ha 16,5 millioner koronakroner

Tirsdag gikk søknadsfristen ut for koronakompensasjon til norsk idrett. Holmenkollen-arrangøren har søkt om 16,5 millioner kroner.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Daglig leder i Holmenkollen Skifestival Kristin Vestgren Sæterøy søkt om 16,5 millioner kroner i koronakompensasjon. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB-Geir Andreassen

Holmenkollen Skifestival er blant flere tunge kandidater som har søkt om kompensasjon for tapte inntekter etter at koronaviruset satte en stopper for fullverdige konkurranser i mars. De fikk arrangert langrenn, hopp og kombinert, men uten publikum. Verdenscuprennene i skiskyting som skulle vært arrangert 20.–22. mars, ble avlyst helt.

Daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy bekrefter at Holmenkollen Skifestival har sendt sin søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det er Lotteritilsynet som har fått ansvaret for å fordele de 600 millioner kronene som norsk idrett får i kompensasjon fra Kulturdepartementet for avlyste, stengte eller utsatte arrangementer i tiden 5. mars til 30. april.

– Vi har søkt om kompensasjon innen de områdene vi kan. Vi har blant annet søkt om støtte for tapte billettinntekter og merutgifter. Vi har søkt både for skifestivalen og for skiskyting, skriver Sæterøy i en SMS til NTB.

– For solgte og budsjetterte billetter har vi søkt om 11,5 millioner kroner. Vi ønsker å imøtekomme våre billettkjøpere med en god løsning. Vi må avvente tilsagn på søknaden for å se hva dette eventuelt blir til slutt. Merutgiftene er 5 millioner kroner, sier hun.

Vikersund forventer rask behandling

Raw Air-arrangementet i Vikersund er en annen stor aktører som har søkt om kompensasjon.

Vikersund-arrangøren måtte 12. mars avlyse sine skiflyvningsrenn og finalen i Raw Air. Det skjedde noen timer før prøvehopperne skulle sette utfor. Verdens største skiflyvningsbakke var derfor gjort i stand til ingen nytte.

– Vi leverte vår søknad mandag. Vi forventer en rask behandling, for vi har som de fleste andre mange underleverandører som venter på sine penger, sier president Leif Arne Berget i Raw Air Vikersund til NTB.

– Hvilke summer har dere søkt om?

– Jeg vil ikke gå ut med noen eksakt sum, for vi vil ikke skape forventninger ute hos dem som er berørt av dette. Vi forventer en kompensasjon ut fra det vi har søkt om. Vi leverte i søknaden vårt regnskap med hvor store kostnader vi har hatt og forventede inntekter, sier Berget.

Les også Johaug har fortsatt friidretts-EM i sikte

Robert Johansson etter fjorårets skiflyvningsrenn i Vikesund. Årets renn ble avlyst på grunn av koronaviruset, og arrangøren er blant mange som har søkt om kompensasjon fra Kulturdepartementet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ekstraarbeid

Han understreker at man før det endelige vedtaket om å avlyse skiflyvningen i Vikersund også ble forelagt flere alternativer som gjorde at man måtte fortsette arbeidet med å sette skiflyvningsbakken i orden.

– Først var det snakk om renn uten alkoholservering, så var det snakk om renn uten publikum, før beskjeden om å avlyse kom tre timer før første prøvehopper skulle sette utfor. Dette var en lærerik uke, sier Berget.

Raw Air-arrangementene for kvinner og menn i Granåsen fikk bare arrangert kvalifiseringen onsdag 11. mars før man måtte avlyse rennene som skulle gått dagen etter.

Blant andre arrangement som ble avlyst i mars og april er flere runder i norsk topp- og breddefotball for kvinner og menn. NM-sluttspillet og kvalifiseringsspillet i ishockey ble avlyst. Dessuten ble sluttspillene i håndball for kvinner og menn avlyst. Flere arrangementer i mindre idretter blant voksne og barn er avlyst på grunn av tiltakene som ble satt inn for å hindre spredningen av koronaviruset.

Det er varslet at man vil jobbe for fullt med søknadene for å få midlene raskt ut til idrett og frivillighet.