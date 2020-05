Regissøren om Chicago Bulls-dokumentaren: Tok 18 år før Jordan ga grønt lys

Regissøren av serien «The Last Dance» forteller at det tok 18 år fra siste klipp ble filmet til de begynte å lage serien, fordi Michael Jordan hadde vetorett.

Michael Jordan førte Chicago Bulls til seks titler fra 1991 til 1998. Foto: John Swart / AP Photo / NTB scanpix.

NTB-Even Lübeck

Avtalen var nemlig at et filmteam kunne følge Chicago Bulls gjennom hele 1997/98-sesongen, mot at Michael Jordan skulle bestemme når innholdet kunne publiseres og hvordan dokumentaren skulle se ut. Jordan følte det ikke var riktig timing å vise dokumentaren «The Last Dance» før hele 18 år senere.

Det forteller dokumentarseriens regissør, Jason Hehir. Ti minutter var det NTB fikk med regissøren over Skype, der en Netflix-medarbeider satt med stoppeklokke og meldte fra etter akkurat ti minutter om at det var over.

– Michael bestemte seg i 2016, og i løpet av to år så jeg over 10.000 timer med klipp. Først i september 2018 begynte vi å klippe serien, og vi var faktisk ikke ferdige med en eneste episode 1. januar 2020. Men da koronaviruset inntraff, flyttet vi premieredatoen for serien fra 2. juni til 19. april, sier regissøren.

Chicago Bulls vant tittelen i 1997/98, før alle spillerne forsvant. Her ser vi Ron Harper (med hvit caps), Dennis Rodman, Scottie Pippen, Michael Jordan, ordfører Richard Daley og trener Phil Jackson under paraden. Foto: Beth A. Keiser, File / AP Photo / NTB scanpix.

Tok 18 år

Men hvorfor tok det over 18 år fra Bulls vant sin sjette tittel til Jordan ønsket å begynne arbeidet med serien?

– Det må du spørre Michael om, sier Hehir lattermildt, før han legger til at Jordan flere ganger hadde sagt nei.

Han fortsetter:

– Timingen passet. Michael gjør hva han vil, når han vil. Det var et veldig viktig prosjekt for ham, for det involverer både personer og klipp som har betydd mye for ham. Derfor ventet han så lenge.

Mange har spekulert i om det var tilfeldig at han bestemte seg akkurat sommeren 2016. Det var like etter at LeBron James hadde vunnet sin tredje tittel som spiller.

Mange basketballfans sammenligner nemlig James og Jordan når det er snakk om hvem som er tidenes beste basketballspiller.

– Bestemte Jordan seg fordi han var redd for sin «legacy» (ettermæle)?

– Nei, det er ikke riktig. Han ville vente til tiden føltes riktig. Men timingen passet med at LeBron vant sin tredje tittel, så det er derfor det har blitt til en historie.

Ærlig på alt

Hehir sier videre at det ikke var noen emner Jordan ikke ville snakke om. «Alt du spør meg om, skal jeg svare ærlig på», sa Jordan til Hehir da de møttes for første gang.

Hehir og Jordan møttes først to ganger for å diskutere seriens innhold, før de igjen møttes tre ganger – tre timer i juni 2018, to timer i mai 2019 og to timer i desember 2019 – med kameraene på, for å få Jordans tanker og innspill om klippene som skulle vises i serien.

– Han var som en åpen bok. Det hjalp meg veldig, sier Hehir.

Her er Michael Jordan og Barack Obama sammen i Det hvite hus i november 2016. Da fikk Jordan presidentens frihetsmedalje. Den tidligere presidenten medvirker i dokumentarserien om Chicago Bulls og deres 1997/98-sesong. Foto: Andrew Harnik / AP Photo / NTB scanpix.

Clinton og Obama

Men det er ikke bare basketballspillere som er en del av dokumentarserien. Også de tidligere presidentene Bill Clinton og Barack Obama medvirker.

– Michael og hans team hjalp oss med å få intervjuer med Clinton og Obama. De skrev et brev der de fortalte om prosessen, og vi la ved det da vi sendte søknadene våre. Både Clinton og Obama er veldig opptatte, så det største problemet var å finne tid. Men det klarte vi, sier Hehir.

– Vi intervjuet Clinton i New York sist sommer og Obama i Washington i desember 2018, forteller han.

Jerry Krause var sjef daglig leder (General Manager) i Bulls fra 1985 til 2003, men døde i 2017. Utenom Krause sier Hehir at de fikk intervjuet de de ville ha med i serien.

10.000 timer

Den mye omtalte dokumentarserien «The Last Dance» handler om Chicago Bulls' mesterlag fra 1997/98-sesongen, der Michael Jordan ledet Bulls til klubbens tredje tittel på rad og den sjette på åtte år. Siden den gang har ikke klubben vunnet noen titler.

Under den sesongen fikk et filmteam være med Bulls både på og utenfor banen, og etter sesongen hadde de rundt 10.000 timer med innhold. Det har blitt til ti episoder à 50 minutter hver.

De første fire episodene har i snitt vært sett av rundt seks millioner seere i USA. To og to episoder slippes hver mandag på Netflix i Norge. De to siste episodene slippes 18. mai.

I USA slippes også to og to episoder, og serien blir sendt på TV-kanalen ESPN på søndag kveld.