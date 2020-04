Stavanger Oilers skal delta: Slik er planene for Champions Hockey League

Champions Hockey League (CHL) planlegger oppstart i oktober – spilles som rent cupspill.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mathias Trettenes og Stavanger Oilers fra en CHL-kamp i 2014. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NTB

Champions Hockey League (CHL) utsetter oppstarten i en måned og vil sette i gang 2020/21-sesongen 6. oktober.

I utgangspunktet skulle første kampdato i europacupen vært 3. september. Koronapandemien fører imidlertid til usikkerhet for det meste av idrett i Europa.

– Champions Hockey League er en turnering med 13 nasjoner involvert, og det betyr at vi avhenger av avgjørelser og retningslinjer fra 13 ulike regjeringer. Lagene må kunne reise, og målet vårt er at kampene skal spilles med tilskuere i arenaene. På bakgrunn av det, og som følge av usikkerheten rundt om på kontinentet, har vi bestemt oss for å være proaktive og ikke risikere å måtte ta hasteavgjørelser tett opp mot startdatoen, sier CHL-president Peter Zahner.

I pressemeldingen fra CHL gjøres det også klart at turneringsformatet endres kommende sesong.

Gruppespillet droppes, og de 32 lagene, blant dem Stavanger Oilers fra Norge, går rett løs på utslagskamper fra første runde.