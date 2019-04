KIF skal arrangere NM – friidrettsstjernene kommer til Stadion

– Vi er kjempefornøyde. Jubelen sto i taket da resultatet var klart, sier Inger Steinsland, som er leder i KIF Friidrett.

Det var under helgens friidrettsting i Bergen at hovedmesterskapet for 2021 og 2022 ble tildelt. Det var fire søkerbyer til NM i 2021 – Sandnes, Oslo og Stjørdal i tillegg til Kristiansand. I første avstemmingsrunde falt Sandnes ut mens både Oslo, Stjørdal og Kristiansand fikk 23 stemmer hver. I neste runde ble Oslo stemt ut før Kristiansand til slutt vant kampen med 43 mot 36 stemmer til Stjørdal.

Skal lage byfest

– Det som vippet seieren i vår favør tror jeg var alt vi har satset på rundt selve mesterskapet. Vi har tenkt å gjøre dette til en byfest med premieutdeling på Torvet. Dessuten har vi en del nytenkning rundt bruken av sosiale medier som det virket som folk ble nysgjerrige på, sier Steinsland.

Mens Stjørdal tapte kampen om mesterskapet i 2021, fikk de mesterskapet i 2022 i stedet.

– Vi søkte kun om NM i 2021 kort og godt fordi da er både KIF Friidrett og Vest-Agder Friidettskrets 100 år, sier KIF-lederen.

– Hva betyr det for KIF og friidretten på Sørlandet med NM på hjemmebane?

– NM er friidretts- og folkefest og stor motivasjon for alle som har lyst til å drive med friidrett. Vi får stadige tilbakemeldinger fra folk som har lyst til å begynne med friidrett etter å ha sett de store norske stjernene på tv. Den effekten tror vi vil bare vil øke i styrke med NM på hjemmebane, sier Steinsland.

Hun var leder av hovedkomitéen da KIF arrangerte NM forrige gang, i etterkant av London-OL i 2012.

Den gangen stilte ingen av våre tre lokale OL-deltakere, til stor frustrasjon for NM-arrangøren.

Friidrettsstjerner kommer

Norsk friidrett er i vinden for tiden, mye takket være de tre brødrene Ingebrigtsen samt Karsten Warholm. Alle blir å se på Kristiansand stadion i 2021, så sant de er skadefrie og ikke har lagt opp.

– Alle landslagsutøvere er forpliktet til å komme til NM, sier Steinsland fornøyd.

NM pleier å gå i august, men det er ennå ikke bestemt om det skal gå før eller etter VM, som om to år skal arrangeres i Eugene i USA.

KIF Friidrett skal i år arrangere nordic match (nordisk juniorlandskamp) 17.–18. august på Kristiansand stadion.

PS! Kalle Glomsaker, leder i Vest-Agder Friidrettskrets, har vært anleggsansvarlig i styret til Norges Friidrettsforbund i 14 år. I helga ble han valgt for to nye år. Inger Steinsland skal sitte i lovutvalget.