Tottenham feiret sitt nye stadion med fyrverkeri og tre poeng

TOTTENHAM HOTSPUR – CRYSTAL PALACE 2–0

Etter en spektakulær åpningsseremoni på nye Tottenham Hotspur Stadium var det endelig klart for den første fotballkampen på Spurs’ nye storstue.

Tottenham vant kampen 2–0 etter scoringer av Son Heung-min og Christian Eriksen.

– Like før vi skulle spilt med ørepropper

Danske Eriksen var naturligvis svært fornøyd etter kampslutt, etter å ha scoret det andre målet i klubbens historiske kamp.

– Først og fremst er det deilig å komme hjem, etter å lenge ha spilt på bortebane på Wembley. Det var perfekt å starte med en seier. Jeg håper dette blir en ny festning, sa Eriksen til TV 2.

Eriksen skrøt uhemmet av stemningen på sin nye hjemmebane.

– Dette er noe helt annet enn White Hart Lane. Du kan gange den stemningen med to. Det var fantastisk stemning, det var like før vi skulle spilt med ørepropper. Men det var kaldt å stå og vente før kampen begynte, sa dansken med et lurt smil.

REUTERS/Dylan Martinez

Spillerne måtte vente ekstra lenge før avspark under en langvarig åpningsseremoni.

– Hvordan var det å score i denne historiske kampen?

– Akkurat nå er det bare et mål og tre poeng. Det var fint å score, og jeg tror det blir ekstra fint å se tilbake til dette øyeblikket i fremtiden, svarte han.

Sjansesløseri

Byrival Crystal Palace var på besøk, og «The Eagles» hadde et stort ønske om å spolere åpningsfesten til Spurs.

Det var hjemmelaget som naturlig nok var mest interessert i å angripe like etter avspark. Likevel var det bortelaget som fikk den første målsjansen på Tottenham Hotspur Stadium. Kantspiller Jeffrey Schlupp kom på et stormende løp og fikk avsluttet fra 16 meter, men heldigvis for hjemmefansen gikk skuddet langt over.

Etter det skulle alt handle om hjemmelaget i den første omgangen. Da 10 minutter var spilt kom de liljehvite til sin første målsjanse. Son Heung-min driblet seg nærmes forbi hele Palace-forsvaret før han la ballen tilbake til Christian Eriksen. Men dansken skjøt utenfor fra 12 meter.

ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

Et par minutter senere fikk Eriksen en ny skuddmulighet, fra identisk posisjon. Denne gangen var det høyreback Kieran Trippier som la tilbake til dansken. Skuddet var bedre, men Palace-keeper Guaita reddet.

Like før halvtimen var spilt ble Dele Alli felt på 20 meter. Eriksen, som vanligvis er treffsikker fra det holdet og normalt tar Spurs-frisparkene, fikk ikke lov til å ta dette. Storscorer Harry Kane tok nemlig ballen fra dansken, og det var tydelig at det lå stor prestisje i å score det første målet på Tottenham Hotspur Stadium. Skuddet hadde en perfekt retning mot krysset, men Palace-forsvarer Aaron Wan-Bissaka headet unna i muren.

– Som bambi på isen

På tross av en perfekt start på Tottenham Hotspur Stadium, var det en ting som irriterte TV 2-ekspert Brede Hangeland i studiosendingen.

– Selv om spillerne har skruknotter på i en slik kamp, slet mange med fotfestet. Det var som bambi på isen utpå der, det så ut til at gresset hadde ikke satt seg helt. Der har banemannen noe å gjøre, enn så lenge, sa han.

Fakta: Engelsk eliteserie fotball onsdag, 31. runde: Chelsea – Brighton 3–0 (1–0) Mål: 1–0 Olivier Giroud (38), 2–0 Eden Hazard (60), 3–0 Ruben Loftus-Cheek (64). Dommer: Graham Scott. Manchester C. – Cardiff 2–0 (2–0) 53.559 tilskuere Mål: 1–0 Kevin De Bruyne (6), 2–0 Leroy Sané (44). Dommer: Jonathan Moss. Gult kort: Joe Bennett, Lee Peltier, Joe Ralls, Cardiff. Tottenham – Crystal Palace 2–0 (0–0) 59.215 tilskuere Mål: 1–0 Son Heung-min (55), 2–0 Christian Eriksen (80). Dommer: Andre Marriner. Gult kort: Dele Alli, Tottenham. (©NTB)

LES OGSÅ: Manchester City tilbake på tabelltoppen

– De har truffet på akustikken

Duoen Eriksen og Kane fikk flere store sjanser til å sende hjemmelaget opp i ledelsen, men det ville seg ikke før pause. Det gikk noe utover den ellers gode stemningen på Spurs’ nye storstue.

– Det har vært en intens trøkk her på stadion. Lyden er enorm, de har virkelig truffet på akustikken. Men jeg tror de burde dempet den hos bortefansen, for de har nærmest vært like høylytte. Stemningen er grei, men fansen trenger et mål. Det er en litt frustrert, deppa gjeng som ikke tåler å vinne denne kampen, var dommen fra TV 2-ekspert Erik Thorstvedt, som spilte for Tottenham mellom 1989 og 1996.

ANDREW BOYERS / X03813

Son sendte hjemmefansen til himmels

Fem minutter etter hvilen var det Palace-spiss Michy Batshuayi som kom til den første målsjansen. Men som i første omgang, klarte ikke bortelaget å få avslutningen på mål.

Men etter 55 minutter skulle det endelig stemme for Tottenham, og det var Sørkoreanske Son som sendte hjemmefansen til himmels, med litt hjelp fra bortelaget.

– Det er bare utrolig. For et utrolig stadion. Lydnivået var så høyt. White Hart Lane er vår historie, men den nye stadion … Jeg kan ikke tro det. Å spille her er en utrolig følelse. Det er nokså annerledes enn Wembley. Wembley var ikke hjemmet vårt, sa Son Heung-min til Sky Sports etter kampen.

Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

Eriksen stjal ballen fra Palace-kaptein Luka Milivojevic på 30 meter, og dansken spilte fri Son på høyrekanten. Spurs’ nummer 7 dro seg innover og avsluttet med venstrebeinet. Skuddet gikk via nevnte Milevojevic, bak en utspilt Guaita i Palace-buret. Den nervøse stemningen var borte, og hjemmefansen jublet hemningsløst.

Eriksen doblet

Christian Eriksen skulle også få tegne seg på scoringslisten for Spurs. Med 10 minutter igen å spille kontret Tottenham. Harry Kane driblet seg løs på venstrekanten og fikk sendt ballen inn foran mål. Der ventet Eriksen, som på syv meters hold fikk stå helt alene og avslutte. Skuddet gikk via van Aanholt og i mål.

DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Etter det runget «When The Spurs go marching in» uten nervøsitet til kampen var ferdig.

DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Crystal Palace hadde en sluttspurt, men klarte ikke å få ballen i mål bak Spurs-keeper Hugo Lloris. Både van Aanholt, Christian Benteke og Wilfried Zaha hadde store sjanser til å score, men det ville seg ikke for bortelaget.

Dermed endte det med hjemmeseier for Tottenham og tre viktige poeng. De fører London-laget midlertidig opp på tredjeplass, ett poeng foran erkerival Arsenal, som har én kamp mindre spilt.