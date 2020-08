FA-cupen: Arsenal har snudd kampen etter at Chelsea mistet to nøkkelspillere til skade

WOW! FOR EN SCORING! Pierre-Emerick Aubameyang scorer sitt andre for kvelden. Arsenal kombinerer fint. Pepe slipper til Aubameyang som rundlurer Zouma før han chipper elegant over Caballero.

Mål for Arsenal!

En kamp som preges av mange dueller her nå. Sjansefattig. Jevnt.

Så løsner Xhaka skudd fra distanse. Sleiver. Over og utenfor.

Tøff start på denne omgangen for Chelsea.

Pedro involvert med en gang. Skaffer et hjørnespark.

Dette ser ikke bra ut for Chelsea. Spørs om ikke det tøffe kampprogrammet tærer på spillerne.

Chelsea går rett i angrep og Pulisic er nære å sette inn 2-1! Amerikaneren stormer mot mål og kommer til avslutning, men skuddet går like utenfor.

NÆRE! Det blir Lacazette som prøver seg. Han går for keeperhjørnet, men det mangler litt på presisjonen. Skyter utenfor.

Ny corner for The Gunners.

Arsenal får en corner her.

Arsenal langt bedre med her nå.

Azpilicueta må faktisk gi seg her. Det er synd for Chelsea som mister kapteinen sin.

