Tidligere Brann-trener ferdig i AIK

Rikard Norling (49) er ferdig som hovedtrener for AIK for andre gang.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rikard Norling fikk sin siste kamp som hovedtrener for AIK mot Djurgården søndag. Foto: JONATHAN NÄCKSTRAND / BILDBYRÅN

Det bekrefter AIK i en pressemelding mandag.

Norlings siste kamp ved roret i hovedstadsklubben ble søndagens 0–1-tap i derbyet mot Djurgården. Norske Aslak Fonn Witry scoret kampens eneste mål.

AIK har ikke fått den starten på sesongen som de hadde håpet. På sesongens elleve første kamper har det bare blitt 12 poeng. Det betyr at Stockholm-laget er nummer 12 på tabellen, og kun fire poeng skiller til laget på plassen som må ut i nedrykkskvalifisering. Serieleder Norrköping har til sammenligning 24 poeng.

Les også Rikard Norling under press: Snakker om å trekke seg.

– Trist og vemodig

Det er klubbens svake resultater som har ført til Norling må gå, ifølge AIK-sportssjef Henrik Jurelius.

– Det er både trist og vemodig at vi har kommet frem til å avslutte samarbeidet med Rikard Norling. Dessverre har de sportslige resultatene og utviklingen dette året ikke i det hele tatt vært i samsvar med de ambisjonene AIK har. Det har gjort denne avgjørelsen både uunngåelig og nødvendig, sier Jurelius i pressemeldingen.

– Jeg vil takke Rikard for et veldig bra og engasjerende arbeid gjennom årene vi har jobbet sammen, men også for hans tidligere år i klubben. Han kommer alltid til å være en av AIKs gulltrenere og vi ser frem til å ønske han velkommen til Friends Arena fremover, sier Jurelius, som opplyser om at de ser etter en erstatter og kommer tilbake med informasjon så fort de har det.

Vi har forsøkt å ringe Rikard Norling, men han har skrudd av telefonen.

Etter søndagens kamp måtte Norling svare på spørsmål om egen fremtid.

– Det er en vanskelig situasjon akkurat nå. Det eneste jeg egentlig kan si, er at jeg aldri kommer til å gjøre noe som sårer klubben på noen måte, sier Norling ifølge Expressen.

Rikard Norling på vei ut av sin siste pressekonferanse som AIK-trener. Foto: JONATHAN NÄCKSTRAND / BILDBYRÅN

Les også Nordmannen storspiller – nå er han toppscorer i Sverige

Tatt seriegull

Norling har vært hovedtrener i AIK i to perioder. Først mellom 2005 og 2008, før han kom tilbake i 2016. Den siste perioden kommer til å bli husket for 2018-sesongen, hvor han tok klubben til Allsvenskan-gull. Han har også vært assistenttrener og ansvarlig for junioravdelingen i klubben tidligere.

Svensken er blitt et kjent navn i Norge og særlig i Bergen, etter å ha vært Brann-trener mellom 2013 og 2015.

Norling har også vært to runder i Malmö. I 2013 tok han seriegull i Sverige også med dem.

49-åringen ble også kåret til årets trener i Sverige de to sesongene han var med på å vinne Allsvenskan.

Saken oppdateres.