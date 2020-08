Brann-treneren ferdig: Avsluttet pressekonferansen med å sitere Max Manus

Mandag ettermiddag ble det bekreftet at Lars Arne Nilsens periode som Brann-trener er over.

Lars Arne Nilsen er ferdig i Brann. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

– Vi er enige om å avslutte et langt og innholdsrikt samarbeid. Dette er en spesiell dag for oss. Vi vil si tusen takk for innsatsen, Lars Arne - og takk for alt du har gjort Brann, sier daglig leder, Vibeke Johannesen.

Hun startet hele pressekonferansen med en beklagelse på vegne av klubben.

– Vi beklager at vi har vært utrolig utilgjengelige siden kampen på lørdag. Vi er i en veldig krevende situasjon, og har prioritert å bruke tiden godt til å finne gode løsninger, sier hun.

– Følelsesladd

Dermed er det slutt for Nilsen etter fem år i Brann. Etter å ha tatt klubben opp fra nivå to, og til to medaljer i Eliteserien, har det gått langt tyngre de siste to sesongene.

Lars Arne Nilsen stilte ikke opp for å møte pressen etter 1–2-tapet for Vålerenga lørdag. Mandag morgen erfarte Bergens Tidende at 56-åringen var ferdig jobben. Det ble senere bekreftet på en pressekonferanse på Stadion.

– Først vil jeg si at jeg burde ha stilt opp i pressesonen etter kampen mot Vålerenga. Det ble følelsladd for meg, jeg visste utgangen da vi ikke klarte å vinne. Jeg følte også at gutta visste det, for det var en spesiell atmosfære i garderoben. Det beklager jeg, sier Nilsen på pressekonferansen.

– Brann er der de skal være

Nilsen nevnte at han tok over et lag som slet i 1. divisjon i 2015, og at laget siden rykket opp, har tatt to medaljer i Eliteserien og spilt i Europa.

– Vi nærmet oss toppen av norsk fotball. I år - og det er kanskje et bra tegn - så kvitter man seg med en trener når laget ligger på øvre halvdel i Eliteserien. Da er Brann der de skal være.

– Bestillingen til meg før sesongen var tøff - og det skal den være i Bergen. Vi skulle være i toppen, bruke unge spillere og levere gøy fotball. Det klarte ikke jeg. Det ble for tøft, sier en preget Nilsen.

Han forteller at partene nå «skilles som gode venner».

– Jeg har ingen konflikter i klubben, verken med spillere, ledelse eller styre. «No hard feelings». Vi har kjempet sinnssykt for å komme dit vi er. Dette laget kommer til å bli bra, det er voldsomt potensial i gjengen. Jeg vil takke alle som har stått opp for meg, sier Nilsen.

Nilsen avsluttet presseseansen med et sitat fra den norske motstandsmannen under andre verdenskrig, Max Manus:

«Det vil helst gå bra». Så takket han for seg.

Begge parter fornøyde

I én-til-én-intervjuet med Bergens Tidende i etterkant utdypet han mer.

– Det sterkeste vi gjorde var i 2018, da var vi litt som Bodø/Glimt nå. Men så skjedde det ting som gjorde at vi ikke holdt helt inn, sier Nilsen.

– Har dere i fellesskap kommet frem til at dette var riktig - eller ble du sparket fra jobben?

– Vi er blitt enige om en avtale som begge er fornøyde med, sier Nilsen - som forteller at han nå skal ta farvel med spillerne og trenerapparatet på en skikkelig måte.

– Er du sulten på å fortsette i toppfotballen?

– Jeg trenger ingen pause. Jeg er ingen slagen mann. Jeg er full av energi og pågangsmot. Jeg er ekstremt motivert. Jeg kunne begynt i morgen, er hans klare tale.

Han takket også Brann-supporterne for støtten.

– Det er ingen som er i nærheten av våre supportere. De har hatt noen tøffe perioder, men vi har også hatt mye moro.

Rørt

Da han skulle beskrive forholdet til sin nærmeste assistent Robert Hauge, ble han rørt.

– Jeg har ikke snakket med dem i dag, men de visste hva som skjedde. Jeg kom til Bergen alene, så det var litt spesielt. Det beste minne jeg har fra Robert Hauge var da vi tapte 0–4 mot Sogndal. Det var rett før blodårene i hodet sprakk. Da skjønte jeg at dette var en mann jeg kan gå i krigen med, sa han mens han kjempet mot tårene.

Trenerjakt

Nå starter jobben med å finne en erstatter. En rekke trenerprofiler er ledige på markedet. Blant andre Åge Hareide, Kåre Ingebrigtsen og Tor Ole Skullerud står uten jobb. I tillegg er Kjetil Knutsen i Bodø/Glimt et navn som stadig nevnes.

