Nedturene har preget Weng, men nå er noe forandret: – Lett å bli bortskjemt når det går bra

Da Heidi Weng kom tilbake etter et par tunge sesonger, hadde hun lært mye.

Heidi Weng sprudler og er klar for den nye sesongen. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

LYSEBOTN: Weng (33.45) endte på pallen i Lysebotn opp, på 2. plass bak suverene Therese Johaug (33.11), men foran Helene Marie Fossesholm (35.31). Av smittevernhensyn var det debut for enkeltstart. Og det var også første gang utøverne hadde startnummer på seg på et halvt år.

Derfor var flere nervøse. Hvor sto de? Hadde de trent godt og nok?

Svaret kom etter 27 svinger og drøyt 30 minutter, da selve dronningen, Therese Johaug, vant konkurransen for femte gang.

Da Johaug fikk spørsmål om hva hun mente om avstanden til lagvenninnen, kommenterte hun at det er slik det pleier å være. 32-åringen heier så absolutt på lagvenninnen og ser at Weng har mye å fare med.

Heidi Weng måtte ta en pust i bakken etter at hun passerte målstreken. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Gir status

Selv om alle vet at ingen spør om hvem som var de beste i dette løpet når VM arrangeres i Oberstdorf til vinteren, sier Weng:

– Det gir høy status å være med her. For meg var det viktig å få noe «i banken», forklarer 29-åringen.

Rulleskirennet ikke langt fra Kjerag er noe Weng kjenner godt til. Hun var den første som vant her i 2010, senere også i 2015.

– Det jeg husker veldig godt, var da jeg satte staven mellom bena i 2011 og Marit Bjørgen vant. Det kunne like gjerne vært omvendt, ler Weng.

Nedturer må takles

Som Bjørgen har hun fått merke at ikke alle sesonger går rett oppover.

– Det er kjedelig når man legger ned mye tid på trening og ikke lykkes. Du blir litt skuffet. Det er da jeg bare må prøve å tenke at mange har hatt dårlige sesonger og kommet sterkere tilbake. Jeg må være positiv.

Det var spesielt den siste halvdelen av 2017/18-sesongen og den påfølgende som ikke ble slik hun håpet.

– Har du lært noe av det?

– Ja, nedturer setter ting litt mer i perspektiv. Når man er vant til å gjøre det bra, blir man vanligvis skuffet over en fjerdeplass. Nå har jeg lært å glede meg over det jeg gjør, at jeg holder på med langrenn på dette nivået og opplever mye. Det er like greit. Det er lett å bli bortskjemt når det går bra, forteller hun.

Therese Johaug vant det populære rennet opp Lysebotn. Heidi Weng kommer like bak. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Stortrives på hjemmebane

Utøveren fra Ytre Enebakk har vært med i mange år nå og kjenner at hun begynner å bli voksen.

– Da jeg var 18 år, var det kun idrett som gjaldt, og jeg stilte opp på alt. Jeg gikk alle skirenn. Nå setter jeg veldig stor pris på de dagene jeg får hjemme.

Hjemme betyr enten i huset på Lillehammer eller i leiligheten i Oslo, der samboeren Kjetil holder til.

Han har drevet med idrett tidligere og er svært interessert i å følge med. Frolendingen trente tidligere med blant andre skiskytteren Marte Olsbu Røiseland i hjemlig sørlandsklubb, men ga seg som 16-åring.

Nå følger han gjerne Weng, men ikke så mye på trening lenger.

– Han var mye med før. Kanskje det er nedtur at han trener med noen som er bedre enn seg, flirer Weng før hun legger til:

– Han er rask, altså. I staking på ski og løping flatt tar han meg

Heidi Weng, sammen med lagvenninnene Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug, har vært vanskelig å slå. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Mer skigåing enn normalt

Opptakten til denne sesongen, som nå offisielt er i gang, har vært annerledes for Weng.

– Jeg har omtrent aldri tidligere gått på ski i mai. Nå hadde jeg en friperiode i mars og fikk gått mye på ski da den var over. Til langt ut i mai.

Sammen med Ragnhild Haga fikk hun bomtur til Canada da pandemien stoppet norsk deltagelse der. Etterpå var hun sliten, sov i 14 timer og måtte i karantene.

Nå håper Weng på å få en god sesong, som i fjor, da hun sier at hun var mer på hugget fra starten.

– Og jeg tålte det. Jeg følte meg bedre på trening og hadde overskudd.

Godt å ha debuten unnagjort

Hun jublet på pallen da de mange høydemeterne var unnagjort. Johaug kunne smile for seier nummer fem i dette løpet, som hun etterpå karakteriserte som brutalt.

Men det var godt å få kraftprøven unnagjort og komme seg tilbake til Sandnes med båt på vakre Lysefjorden.

Fossesholm fortsetter der hun slapp siste sesong ved å blande seg inn i teten blant seniorene. 19-åringen, som er siste års junior, er sterk både i sprint og på lengre distanser.

Lysebotn Opp er en spektakulær konkurranse. Foto: Carina Johansen

Venter på nykommere

Den største overraskelsen ble Karoline Simpson-Larsen, som kom på fjerdeplass. 23-åringen fra Oslo er blant de nest beste som gjerne vil vise seg frem.

– Det er fint med nye som kommer opp, sier Weng, som også er blitt vant til utskiftninger på elitelaget hvert år. Nå er Fossesholm en av dem som vil bidra med det hun kan blant de etablerte.

Uansett – Weng har noen planer for kommende sesong, som skiller seg litt fra tidligere. Enten står hun over Tour de ski, eller så starter hun og kutter ut underveis.

– Jeg tenker på VM i Oberstdorf og hva som er lurt for å være i slag der. Men ikke noe er hugget i sten, kommenterer veteranen.