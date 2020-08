RBK tapte kampen om stortalentet

Tim Prica (18) følger i fotsporene til pappa Rade, men det er ikke trønderne som kan glede seg over underskriften til stortalentet.

Tim Pricas er klar for Aalborg i Danmark. Foto: PETER CZIBORRA / X03812

Mandag melder Aalborg på sin hjemmeside at den unge svensken har signert en fireårskontrakt med danskene. Norske Inge André Olsen er sportssjef i klubben.

– Tim er en av de største angrepstalentene i Norden. Selvfølgelig hadde han økonomisk mer attraktive tilbud på bordet, og det var stor konkurranse om ham, men han ville selv til AaB, sier Olsen.

Sønnen til den tidligere Lerkendal-profilen har vært koblet til Rosenborg en god stund, men valgte å forlate Malmö FF og heller prøve lykken i Danmark. Aalborg er nettopp klubben faren spilte for mellom 2006 og 2008. Han vant blant annet seriemesterskapet med Aalborg.

– Det er trist og leit å forlate Malmö, men slik er fotballen iblant. Jeg trenger regelmessig spilletid, og min vurdering er at sjansene for det er større i AaB, sier Prica.

Tim Prica (8) på Rosenborg-trening med pappa tilbake i 2010. Foto: VEGARD EGGEN / Nils Chr Mangelrød

Koblet til Rosenborg

Det er bare en snau måned siden det svenske fotballnettstedet Fotbolldirekt skrev at 18-åringen var muntlig enig med Rosenborg.

Sportssjef i Rosenborg, Mikael Dorsin, avkreftet dette overfor Adresseavisen.

– Det finnes interesse for Tim fra klubber. Han har et halvt år igjen av kontrakten, og sitter på et forslag fra Malmö. Men til slutt er det han selv som bestemmer hva han skal gjøre, fortalte pappa Prica i april, da han var gjest i podkasten Rasmus & Saga.