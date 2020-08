Hverder RBK-aktuelle Pricas valgte annen klubb

Tim Prica (18) skal være på vei til Aalborg, skriver danske B.T.

Tim Pricas kontrakt med Malmö går ut i vinter. Foto: PETER CZIBORRA / X03812

Rade Pricas sønn har vært koblet til Rosenborg en god stund, men nå skal en annen nordmann ha fått tak i spissen.

Ifølge den danske avisen B.T. skal nemlig Inge André Olsen, tidligere sportssjef i Stabæk, ha overtalt spissen til å slutte seg til Aalborg.

Også svenske Kvällsposten rapporter at Prica nærmer seg den danske klubben.

Tim Prica (8) på Rosenborg-trening med pappa tilbake i 2010. Foto: VEGARD EGGEN / Nils Chr Mangelrød

Koblet til Rosenborg

Det er bare en snau måned siden det svenske fotballnettstedet Fotbolldirekt skrev at 18-åringen var muntlig enig med Rosenborg.

Sportssjef i Rosenborg, Mikael Dorsin, avkreftet dette overfor Adresseavisen.

– Det finnes interesse for Tim fra klubber. Han har et halvt år igjen av kontrakten, og sitter på et forslag fra Malmö. Men til slutt er det han selv som bestemmer hva han skal gjøre, fortalte pappa Prica i april, da han var gjest i podkasten Rasmus & Saga.

Hemmelighetsfull Olsen

Inge André Olsen verken bekrefter eller avkrefter at Prica er på vei til Aalborg.

– Vi jobber med flere nye spillere, men det er fortsatt noen ting som må falle på plass, og derfor er ingenting sikkert nå. Det kan godt hende at det skjer noe på overgangsfronten i løpet av de neste dagene. Vi vil gjerne ha så mye som mulig på plass til onsdag, når vi starter å trene igjen, sier Olsen til Nordjyske.

Tim Pricas kontrakt med Malmö går ut i vinter.

