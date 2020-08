Toppserien målservice: Drømmetart for Rosenborg

Unge Blakstad skyter fra 18 meters hold. Det lave skuddet er godt plassert nede ved stolpen og Esson når ikke fram. 1-0 til Rosenborg som har startet klart best her i medvinden.

Toppscorer i Toppserien så langt er Rosenborg-spiss Marit Clausen. Hun står med seks scoringer etter sju serierunder. Også Julie Blakstad er å finne på toppscorerlisten med sine fire mål. Hos Avaldsnes er Elise Thorsnes toppscorer, til tross for at hun har sonet tre kampers karantene tidligere i sesongen. Thorsnes står med tre seriemål.

Toppscorer i Toppserien så langt er Rosenborg-spiss Marit Clausen. Hun står med seks scoringer etter sju serierunder. Også Julie Blakstad er å finne på toppscorerlisten med sine fire mål. Hos Avaldsnes er Elise Thorsnes toppscorer, til tross for at hun har sonet tre kampers karantene tidligere i sesongen. Thorsnes står med tre seriemål.

Bortelaget Rosenborg stiller med de samme elleve som startet mot Vålerenga i forrige serierunde. Det betyr at følgende elleve starter for Steinar Leins lag (4-2-3-1): Rulyte - Næss, Bragstad, Vårhus, Minde - Joramo, Sørum - Utland, Andreassen, Blakstad - Clausen. På benken: Christiansen, Engesvik, Døvle, Nergård, Fornes, Hofset og Lein.

Bortelaget Rosenborg stiller med de samme elleve som startet mot Vålerenga i forrige serierunde. Det betyr at følgende elleve starter for Steinar Leins lag (4-2-3-1): Rulyte - Næss, Bragstad, Vårhus, Minde - Joramo, Sørum - Utland, Andreassen, Blakstad - Clausen. På benken: Christiansen, Engesvik, Døvle, Nergård, Fornes, Hofset og Lein.

Mens Avaldsnes har en trener med mange sesonger bak seg i trønderfotballen, har Rosenborg en trener med mange sesonger bak seg i haugalandsfotballen. Trønderen Steinar Lein flyttet til Haugesund for å spille for FKH på slutten av 90-tallet. Etter nesten 20 år i Haugesund, flyttet han med sin familie (kone fra Haugesund og barn født i Haugesund) tilbake til Trondheim før fjorårssesongen. Og for de som ikke har full kontroll på lokalgeografien på Haugalandet, kan det opplyses at det kun er ti minutter fra Avaldsnes på Karmøy til Haugesund.

Mens Avaldsnes har en trener med mange sesonger bak seg i trønderfotballen, har Rosenborg en trener med mange sesonger bak seg i haugalandsfotballen. Trønderen Steinar Lein flyttet til Haugesund for å spille for FKH på slutten av 90-tallet. Etter nesten 20 år i Haugesund, flyttet han med sin familie (kone fra Haugesund og barn født i Haugesund) tilbake til Trondheim før fjorårssesongen. Og for de som ikke har full kontroll på lokalgeografien på Haugalandet, kan det opplyses at det kun er ti minutter fra Avaldsnes på Karmøy til Haugesund.

Trener for Avaldsnes har en lang fortid i Trondheims-Ørn. Trønderen Thomas Dahle er gift med karmøybuen Solfrid Andersen Dahle, som også har mange sesonger bak seg i Trondheims-Ørn, og de flyttet til Karmøy før 2019-sesongen. Dahle er i gang med sin andre sesong som trener for Avaldsnes og han er faktisk den første treneren i klubben som har overlevd mer enn ett år siden Avaldsnes debuterte i Toppserien i 2013. Mange av dagens spillere i Rosenborg er trent og hentet til klubben av nettopp Dahle. I dag står han altså ved benken til motstanderne.

Trener for Avaldsnes har en lang fortid i Trondheims-Ørn. Trønderen Thomas Dahle er gift med karmøybuen Solfrid Andersen Dahle, som også har mange sesonger bak seg i Trondheims-Ørn, og de flyttet til Karmøy før 2019-sesongen. Dahle er i gang med sin andre sesong som trener for Avaldsnes og han er faktisk den første treneren i klubben som har overlevd mer enn ett år siden Avaldsnes debuterte i Toppserien i 2013. Mange av dagens spillere i Rosenborg er trent og hentet til klubben av nettopp Dahle. I dag står han altså ved benken til motstanderne.

DEL