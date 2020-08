Toppserien målservice: Drømmestart for Rosenborg

Siste innlegg

64′ DEL Tvedten legger inn fra venstre. Hun finner Ajibade inne i bortelagets 16-meter, men mottaket sitter ikke helt og Rosenborg får klarert.

62′ DEL Olaug Tvedten skyter fra 25 meter. Nok en gang et hardt skudd mellom stengene, men avslutningen går rett på Rulyte i bortelagets mål.

62′ DEL Åpen kamp her nå. Begge lagene virker angrepsvillige når de får ballen.

59 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Avaldsnes får klarert på andre forsøk.

59′ DEL Clausen er for øvrig med igjen.

57 ′ Mål for Avaldsnes! Avaldsnes 1 - 1 Rosenborg Kvinner Mål: Katrina Gorry Målgivende: Elise Thorsnes Fortjent utligning for hjemmelaget. Thorsnes blir spilt fri inne i Rosenborgs 16-meter. Hun trill ballen videre til Gorry, som setter ballen forbi keeper Rulyte fra kort hold.

57′ DEL Clausen blir liggende nede etter en duell mot Decker. Det er Decker som får frisparket, men det går hardest utover Clausen.

55 ′ Spillerbytte - Rosenborg Kvinner Sara Kanutte Fornes Elin Sørum Bortelagets første bytte for dagen.

54′ DEL Rosenborg forbereder et bytte. Fornes står klar.

54′ DEL Avaldsnes kommer på en overgang. Tvedten setter fart med ball, men blir litt alene. Hun velger å skyte fra drøyt 20 meter. Rulyte redder, men klarer ikke å holde skuddet. Det er derimot ingen Avaldsnes-spillere på returen og Rosenborg-keeperen kan plukke opp ballen.

50 ′ Hjørnespark til Avaldsnes Rosenborg sliter med å få klarert, men det ender med at en klarering går i Tennebø og ut til utspill fra keeper.

50′ DEL Ajibade skyter fra distanse. Skuddet er hardt og godt. Rulyte må slå til corner.

49′ DEL Utland legger inn fra høyre for Rosenborg, men Decker header unna.

48′ DEL Avaldsnes er kommet best ut av startblokkene i 2. omgang.

46 ′ Spillerbytte - Avaldsnes Ylinn Tennebø Marthe Enlid Tennebø går inn på høyrekanten.

46′ DEL Vi er i gang igjen. Nå er det bortelaget med avspark og bortelaget som spiller mot vinden.

45 ′ 2. omgang

DEL Avaldsnes gjør et bytte i pausen. Ylinn Tennebø, som ble matchvinner mot LSK forrige serierunde, kommer inn for Marthe Enlid.

DEL Dommer Aarland blåser til pause, uten noe tilleggstid. Rosenborg begynte klart best og tok en tidlig ledelse, men Avaldsnes har tatt mer og mer over utover i 2. omgangen. Målsjanser har det vært lite av. Foruten målet har ikke undertegnede notert en eneste stor målsjanse, men Avaldsnes hadde et meget godt frispark fra Olaug Tvedten som gikk like utenfor fra hjørnet av 16-meteren.

45 + 1 ′ Pause

44′ DEL Flotte Avaldsnes-kombinasjoner og Enlid spilles fri på høyresiden. Hun kan slå inn foran mål der Thorsnes og Jøsendal kommer på gode løp, men Enlid stopper opp og slår heller ballen tilbake på banen. Når innlegget kommer klarerer Rosenborg uten problemer.

41′ DEL Nær utligning for Avaldsnes, men Tvedtens frispark går centimeter utenfor. Ballen treffer nettveggen - på feil side av stolpen, sett med Avaldsnes-øyne.

40 ′ Gult kort! Emilie Marie Joramo - Rosenborg Kvinner Får kortet for fellingen av Hanna Dahl.

39′ DEL Frispark til Avaldsnes på hjørnet av 16-meteren til Rosenborg.

39′ DEL Sørum tar frisparket. Rett i muren.

38 ′ Gult kort! Rasheedat Ajibade - Avaldsnes Får kort for holdingen som sørget for frisparket.

38′ DEL Rosenborg får frispark drøyt 20 meter fra mål. Fint skuddhold.

35 ′ Hjørnespark til Avaldsnes Ajibade kommer til heading, men får verken kraft eller styring på avslutningen. Ballen går noen meter utenfor.

35′ DEL Nok en gang en stor overgangsmulighet for Avaldsnes, men igjen litt for upresist i det den siste pasningen skal slås. Ender med corner for hjemmelaget.

32′ DEL Igjen er Avaldsnes fint frampå, men det blir bare nesten. Rosenborg får klarert.

31 ′ Hjørnespark til Avaldsnes Rosenborg klarerer. Avaldsnes slår inn på nytt, men ballen ender hos keeper Rulyte.

30′ DEL Avaldsnes med en farlig overgang. Thorsnes nær ved å spille Jøsendal gjennom, men pasningen er litt for upresis. Jøsendal må lenger ut på siden og prøver å legge inn foran mål, men Rosenborg blokkerer til corner.

29 ′ Hjørnespark til Avaldsnes Rosenborg får klarert.

29′ DEL Jøsendal med et meget godt innlegg fra venstre. Thorsnes er centimetere unna å få headet den på mål fra god posisjon.

28′ DEL God Avaldsnes-periode nå.

28′ DEL Vi er over halvspilt i 1. omgang. Det har vært sjansefattig og Rosenborg leder 1-0 etter en scoring fra distanse fra Blakstad. Flere målsjanser har det ikke vært i omgangen så langt.

25′ DEL Tvedten skyter fra 25 meter. Rulyte redder uten store problemer. Prøver hun seg igjen i 2. omgang fra samme distanse, får hun nok langt mer fart i skuddet. Vinden setter utvilsomt sitt preg på kampen her i dag.

24′ DEL Hanna Dahl kommer på et helhjertet løp på venstresiden, men pasningen fra Jøsendal er for hard og går helt inn til keeper Rulyte.

22 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Tvedten klarerer i første omgang, men Rosenborg slår inn i feltet på nytt. Nå er det Jøsendal som klarerer ut til innkast.

21′ DEL Utvik skal slå ball i rom til Ajibade på Avaldsnes sin høyreside, men Ajibade snubler og Rosenborg kan roe ned.

19′ DEL Ballen slås igjen inn i Avaldsnes-feltet. Bragstad får headet mot mål, men ballen går et par meter til side for venstre stolpe.

18 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Decker header unna.

18 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Decker klarer til ny corner.

17′ DEL Blakstad er igjen frampå for bortelaget. Etter et innlegg fra høyre får Blakstad avsluttet fra tolv meters hold. Hun er presset i skuddøyeblikket og klarer ikke å presse avslutningen ned. Skuddet går høyt over.

15′ DEL Avaldsnes har løftet spillet etter at det var mye Rosenborg de første minuttene.

13′ DEL Et RBK-frispark fra midten går over alt og alle - ut av spill.

12′ DEL Ajibade prøver seg fra distanse, men skuddet fra 25 meter går høyt over.

9′ DEL Avaldsnes kombinerer på sin venstreside, men høyreback Næss rydder opp.

6 ′ Mål for Rosenborg Kvinner! Avaldsnes 0 - 1 Rosenborg Kvinner Mål: Julie Blakstad Målgivende: Marit Clausen Unge Blakstad skyter fra 18 meters hold. Det lave skuddet er godt plassert nede ved stolpen og Esson når ikke fram. 1-0 til Rosenborg som har startet klart best her i medvinden.

5′ DEL Andreassen skyter over muren, men rett på keeper Esson. Hun holder ballen i sikkert grep.

4′ DEL Frispark til Rosenborg 25 meter fra mål. I denne medvinden kan det være farlig skuddhold.

4′ DEL Nok en gang kommer Blakstad til innlegg på Rosenborgs venstreside - og nok en gang blir ballen tatt av vinden og ender opp bak mål.

2′ DEL Blakstad med innlegg fra venstre, men det blir tatt av vinden og går ut av spill.

1′ DEL Der er vi i gang på Avaldsnes. Hjemmelaget med avspark. De spiller fra nord mot sør - altså mot vinden i 1. omgang.

Kampen har startet

DEL Toppscorer i Toppserien så langt er Rosenborg-spiss Marit Clausen. Hun står med seks scoringer etter sju serierunder. Også Julie Blakstad er å finne på toppscorerlisten med sine fire mål. Hos Avaldsnes er Elise Thorsnes toppscorer, til tross for at hun har sonet tre kampers karantene tidligere i sesongen. Thorsnes står med tre seriemål.

DEL Etter en periode med flott vær, har det de siste par dagene blitt litt mer høstlig. Temperaturen er fortsatt fin, men det har regnet en del. Det er opplett nå, men det blåser en del fra sør.

DEL Avaldsnes gjør én endring på laget i forhold til startelleveren mot LSK sist. Tvedten er tilbake fra karantene. Ut går Andrea Norheim, som var spiss sist. Avaldsnes starter slik (4-3-3): Esson - Utvik, Polkinghorne, Decker, Dahl - Ajibade, Gorry, Tvedten - Enlid, Thorsnes, Jøsendal. På benken: Högrell, Arnesen, Norheim, Sørenes, Dirdal, Løvås, Tennebø, Øritzland og Sævereid.

DEL Bortelaget Rosenborg stiller med de samme elleve som startet mot Vålerenga i forrige serierunde. Det betyr at følgende elleve starter for Steinar Leins lag (4-2-3-1): Rulyte - Næss, Bragstad, Vårhus, Minde - Joramo, Sørum - Utland, Andreassen, Blakstad - Clausen. På benken: Christiansen, Engesvik, Døvle, Nergård, Fornes, Hofset og Lein.

DEL Dagens dommer er Ingvild L. Aarland fra Malmefjorden. Med seg på linjene har hun Daniel Saltveit fra Haugar og Nathalie Støfringshaug fra Verdal. Amir M. Ajjour fra Våganes er fjerdedommer.

DEL Mens Avaldsnes har en trener med mange sesonger bak seg i trønderfotballen, har Rosenborg en trener med mange sesonger bak seg i haugalandsfotballen. Trønderen Steinar Lein flyttet til Haugesund for å spille for FKH på slutten av 90-tallet. Etter nesten 20 år i Haugesund, flyttet han med sin familie (kone fra Haugesund og barn født i Haugesund) tilbake til Trondheim før fjorårssesongen. Og for de som ikke har full kontroll på lokalgeografien på Haugalandet, kan det opplyses at det kun er ti minutter fra Avaldsnes på Karmøy til Haugesund.

DEL Rosenborg har også spilleren som topper årets spillerbørs (NTB) så langt. Midtbanespiller Cesilie Andreassen står sammen med Sandvikens Lisa Naalsund og LSKs Emilie Haavi med 6,57 i snitt så langt. Også unge Julie Blakstad (18) er inne på topp 10-listen på årets spillerbørs så langt. Blakstad står med 6 i snitt.

DEL Rosenborg har faktisk vært bedre borte enn hjemme denne sesongen. Alle de tre kampene som har endt uavgjort har vært hjemmekamper. På bortebane står Rosenborg med full pott. De har slått Lyn, Arna-Bjørnar og Sandviken i sine tre første bortekamper. Spesielt seieren borte mot Sandviken (som er på 4. plass) er sterk.

DEL Trener for Avaldsnes har en lang fortid i Trondheims-Ørn. Trønderen Thomas Dahle er gift med karmøybuen Solfrid Andersen Dahle, som også har mange sesonger bak seg i Trondheims-Ørn, og de flyttet til Karmøy før 2019-sesongen. Dahle er i gang med sin andre sesong som trener for Avaldsnes og han er faktisk den første treneren i klubben som har overlevd mer enn ett år siden Avaldsnes debuterte i Toppserien i 2013. Mange av dagens spillere i Rosenborg er trent og hentet til klubben av nettopp Dahle. I dag står han altså ved benken til motstanderne.

DEL I forrige serierunde imponerte Avaldsnes da de slo LSK for aller første gang. Avaldsnes vant fortjent 1-0 hjemme mot de regjerende seriemesterne. Dette til tross for at de spilte uten Olaug Tvedten, forrige sesongs beste spiller for Avaldsnes. Tvedten sonet karantene etter rødt kort mot Røa i kampen før. Midtbanespiller Olaug Tvedten er spilleklar igjen for Avaldsnes i dag.

DEL Forrige sesong endte kampen i Trondheim 1-1, mens Trondheims-Ørn vant 1-0 på bortebane i sesongens siste kamp. Den kampen ble for øvrig spilt på Djervbanen i Haugesund, og ikke på Avaldsnes idrettssenter.

DEL Avaldsnes har aldri tidligere møtt Rosenborg ettersom Trondheims-Ørn skiftet navn til Rosenborg før årets sesong. Mot Trondheims-Ørn har poengene vært jevnt fordelt i de 14 foregående oppgjørene. Avaldsnes har vunnet fem ganger, Trondheims-Ørn fire og fire kamper har endt uavgjort. Målforskjellen er 26-21 i favær Avaldsnes.