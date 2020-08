Nilsen ble presentert som ny AaFK-trener: – En sulten gjeng

Lars Arne Nilsen ble presentert som ny AaFK-trener på Color Line Stadion.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lars Arne Nilsen er AaFKs nye trener. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Kristian Stenerud

Odd-Sølve Grannes

Allerede mandag meldte NRK at Nilsen var i forhandlinger med AaFK, mens Eurosport meldte om enighet mellom partene tirsdag morgen. Styreleder Jan Petter hevdet derimot at det ikke var noen enighet.

– Vi er i en prosess med å ansette ny hovedtrener, og vi har ikke satt noen frist for når vi skal konkludere, uttalte Hagen.

Tirsdag formiddag erfarte Sunnmørsposten at Lars Arne Nilsen og AaFK nå kommet til enighet om en avtale. 14.30 ble han presentert som ny trener.

– Han har sterk motivasjon, lokal forankring og passer godt til profilen, sa Hagen på pressekonferansen.

Fakta Lars Arne Nilsen Alder: 56 år (født 6. april 1964) Klubb: Aalesund Tidligere klubber som trener: Ørsta, Volda, Hødd og Brann. Oppvokst på Sotra og spilte for Stord fram til 1988. Var i Sogndal i 1989-1990 og i Nest-Sotra 1991-1994. Kom til Volda som spiller i 1995. Startet sin trenerkarriere i Ørsta og senere i Volda der han også bor. I 2008 ble han hentet til Hødd som assistenttrener. Fra 2010 til 2013 var han hovedtrener i Hødd. I 2015 fikk han trenerjobben i Brann. Den hadde han fram til 3. august 2020. Lars Arne Nilsen er far til fotballspilleren Sivert Heltne Nilsen. Han spiller for svenske Djurgården. Aktuell: Ansatt som trener i eliteserieklubben Aalesund. (NTB)

Det hele har vært en rask prosess.

– Først og fremst er det kjekt å komme hjem igjen. Jeg er egentlig sunnmøring og har bodd her i 20 år, så det var i hvert ei som var fornøyd. Vi møttes i år, og det var en sulten gjeng på at vi skulle få til noe. AaFK er en klubb med et enormt potensial, og jeg har lyst til å være med på denne prosessen som er startet, men først er det en kortsiktig jobb å gjør, før vi ser på det i et lengre perspektiv. Vi må legge en plan inn mot kampen mot Start i helga, sa Nilsen, som har skrevet en kontrakt ut 2020.