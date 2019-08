HAMAR: Brødrene Ingebrigtsen har delt distansene mellom seg i årets NM.

Lillebror Jakob løper 1500, mellomstemann Filip løper 800, mens storebror Henrik har fått jobben på 5000 meter.

Der tok han fredag kveld NM-gull foran blant andre Sondre Nordstad Moen, den tidligere europarekordholderen i maraton, og Per Svela.

– Det var tungt, men jeg gjør det jeg kom her for å gjøre, sa han etter løpet.

Vidar Ruud / Scanpix

Må skynde seg langsomt

Ingebrigtsen vant på tiden 13.50,78, som ikke holdt til å slette Knut Kvalheims mesterskapsrekord. Per Svela tok sølv foran Sondre Nordstad Moen.

– Det viser i hvert fall at nivået er ganske bra. Jeg har en grunnform som er ganske solid. Hvis ikke hadde jeg ikke klart å gjøre det jeg gjør i dag.

28-åringen har slitt med skader denne sesongen, og var langt unna sin egen personlige rekord på 13.16,97.

– Selvfølgelig vil jeg springe mye fortere enn det her, men jeg må ta ett steg av gangen og skynde meg langsomt.

Berit Roald / Scanpix

Derfor er han glad for den sene VM-starten i Doha. Først i slutten av september starter mesterskapet. For to år siden startet VM i London 4. august. Det ville vært to dager til da han løp inn til NM-gull fredag.

– Hadde VM vært neste uke hadde jeg slitt noe helt vanvittig. Det er i hvert fall helt sikkert, sier han og smiler.

Gullet var hans tredje på 5000 meter i et NM. Han vant også i 2015 og i 2018. Ingebrigtsen er også regjerende sølvvinner fra EM på distansen

Takket Nordstad Moen

28-åringen Nordstad Moen satte tempo fra start, etter at han på forhånd hadde varslet at han jaktet mesterskapsrekord.

– Jeg fikk veldig god hjelp av Sondre, han gjorde det meste av jobben. Jeg ville hjelpe ham litt da jeg gikk opp, men da var han veldig tung, sier gullvinneren til NRK.

Ingebrigtsen, Per Svela og Marius Vedvik hengte seg på de første rundene, men Vedvik var nødt til å slippe medaljekampen halvveis ut i løpet.

Nordstad Moen førte løpet lenge, men da det var 1000 meter igjen la Ingebrigtsen seg foran.

andnes-løperen fikk raskt en luke, og kunne dermed kontrollere inn sitt femte NM-gull.