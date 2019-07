Mens de store stjernene, Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene satte nye rekorder under helgens Diamond League i London, sto en stavhopper fra Bergen for en prestasjon som nok ble litt oversett i alt det andre.

Pål Haugen Lillefosse tok gull i U20-EM med kun fem uker opptrening etter en hamstringskade. 18-åringen er sett på som et av Norges største friidrettstalenter.

Prestasjonene til Ingebrigtsen-brødrene og Karsten Warholm bruker han som motivasjon til å bli like god i sin gren.

– De er stjernene, og danner et miljø for oss som ønsker å bli like gode som dem. De viser at det er mulig for en nordmann, og det er en vanvittig motivasjon å se at det går, sier Haugen Lillefosse som fikk gratulasjonsmelding av Karsten Warholm etter gullet.

Flere vil drive med friidrett

Warholm og Ingebrigtsens suksess de siste årene merkes godt blant norsk barn og ungdom. Norsk friidrett har opplevd markant vekst, spesielt i de øvelsene nordmenn gjør det bra.

I 2017 tok Karsten Warholm VM-gull i London. Det året økte antall medlemmer i Norges Friidrettsforbund med nesten 10.000 utøvere. Tallene fra Friidrettstinget i mars i år, inneholder ikke medlemstallene fra 2018 grunnet en omlegging av system for idrettsregistrering.

Tallene fra 2019 er ikke ute før neste ting, men det er forventet at antallet har økt siden 2017.

Fakta: Medlemmer i Norsk Friidrett 2015: 74.924 2016: 77.936 2017: 86.977

– Det er flere barn og unge som ønsker å være med. Resultater på topp internasjonalt nivå er noe av det vi ønsker å oppnå. Det gir en positiv effekt på rekrutteringen, og oppmerksomheten løfter norsk friidrett, sier president i Norges Friidrettsforbund, Ketil Tømmernes.

Norges Friidrettsforbund har 150 utøvere på utviklingslandslagene. Presidenten mener det viktigste de kan gjøre er å opprette en sterk utviklingskultur og flere trenere med kompetanse i verdensklasse, slik at Norge får flere utøvere i toppen.

– De beste kommer fra de små miljøene

Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene har mange ting til felles. Én av dem er at de kommer fra et lite miljø, hvor de har ofret mye for å komme dit de er i dag.

Det gjør også Haugen Lillefosse, som er en del av et lite stavhoppmiljø i Bergen.

– De største stjernene kommer fra små miljøer med dedikerte trenere og utøvere. Det er begrenset med ressurser i forbundet, så vi er avhengige av slike miljøer som kan legge ned en jobb og skaffe økonomi selv, sier toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik.

– Resultatene til Warholm og Ingebrigtsen skyldes først og fremst unik kompetanse, dedikasjon, talent og hardt arbeid. Norges Friidrettsforbund bidrar med vårt dyktige støtteapparat, og vi gjør betydelige investeringer i deres treningshverdag, sier Tømmernes.

– Vil gi andre glede med idretten

Stavhopp har alltid vært en liten gren i Norge, men Haugen Lillefosse har sammen med de andre norske vokst til å bli en liten gjeng med stavhoppere som presterer bra. Lagkompis Eirik Dolve vant også junior-EM i 2013.

Det å ha det gøy med idretten han elsker, er ikke det eneste som driver Haugen Lillefosse mot verdenstoppen.

– Det største målet mitt er at andre folk skal ha glede av mine prestasjoner. Jeg vil ikke bare at det er jeg som får noe positivt ut av det, men at jeg også motiverer andre slik de norske stjernene gjør med meg nå. Med det miljøet vi har i Bergen nå, har vi allerede hatt noen prestasjoner som viser at det går an, sier 18-åringen.

– Jeg tror Pål kan nå langt. Han er en utøver vi satser på og absolutt en mulig stjerne for fremtiden, sier Erlend Slokvik.

Haugen Lillefosse skulle egentlig debutere i Diamond League under Bislett Games i år, men måtte stå over på grunn av skade. Han håper og tror han får sjansen igjen neste år.