Hylles etter nytt EM-gull: – De kan bli historiens beste lag

Norge – Russland 2–0 (21–12, 21–18)

Etter å ha vunnet 2–1 mot Piotr Kantor og Bartosz Losiak fra Polen i semifinalen, var superduoen Anders Mol og Christian Sørum klare for EM-finale i Moskva.

Mol og Sørum forsvarte EM-tittelen da de vant 2–0 i sett over den russiske duoen Ilja Lesjukov og Konstantin Semenov i Moskva.

– Det er veldig stort

– Utrolig deilig! roper Anders Mol.

– Sykt moro. Det hadde jeg ikke trodd før den første kampen, sier makker Christian Sørum til Norges Sandvolleyballforbund.

På spørsmål fra forbundet om hva som var forskjellen på dem og den russiske duoen, svarer Mol:

– De roter det litt til for seg selv i det første settet. Så hever de seg i det andre settet, og da blir det litt marginer. Jeg føler at vi holder et jevnt bedre nivå en dem, og spiller bedre volleyball. Vi vinner fortjent. Det er helt sykt at vi klarer å mobilisere og finne krefter igjen, og vinne EM. Det er veldig stort, sier han.

Andrei Golovanov / TT NYHETSBYRÅN

– Kan bli historiens beste lag

En av dem som var imponert over EM-gullet er tidligere sandvolleyballspiller Vegard Høidalen.

Høidalen var også ekspertkommentator for TV 2 under sandvolleyball-VM i sommer.

– Det er fælt å si det, men dette EM-gullet ble som forventet. De var storfavoritter før EM, slik de var før VM. De spiller utrolig bra og er svært stabile. Selv om det er små marginer som avgjør disse kampene klarer de fortsatt å være helt overlegne. De er helt rå, skryter Høidalen.

Selv om Mol og Sørum hadde god kontroll da de forsvarte EM-gullet mot Lesjukov og Semenov, mener Høidalen at den norske duoen har et stort forbedringspotensial.

– Selv om de har et utrolig bra støtteapparat rundt seg, så skjønner jeg ikke hvor de henter det fra. De er fortsatt to guttunger på 22 og 23 år, både fysisk og taktisk har de kjempemye å gå på, sier han.

Alf Ove Hansen / SCANPIX

Nå mener Høidalen at Mol og Sørum kanskje er tidenes beste lag fra Europa.

– De er helt klart tidenes norske lag. De fighter nå om å være det beste laget i Europa, om de ikke er det allerede. Fortsetter de kan de bli verdens beste lag i historien, men dit er det et langt stykke frem, mener Høidalen.

Slik var finalen

Det første settet åpnet svært jevnt i Moskva, foran et svært entusiastisk hjemmepublikum.

Innledningsvis sto det 6–6 i det første settet, men så dro den norske duoen fra.

Både Mol og Sørum var i godt slag, og vant hele 21–12 i det første settet.

Andrei Golovanov / TT NYHETSBYRÅN

Russland slo tilbake

Selv om det andre settet åpnet omtrent likt resultatmessig, hevet Lesjukov og Semenov seg betraktelig.

Sistnevnte vartet blant annet opp med flere pene trickskudd som sørget for viktige poeng for russerne.

Russerne ledet med ett poeng i store deler av første halvdel av det andre settet.

Men en imponerende Mol-blokk, etterfulgt av en Mol-smash som stilnet hjemmepublikumet på Luzjniki stadion, sørget for at den norske duoen ledet 11–10 halvveis i settet.

Viste klasse

Utover i det andre settet viste Mol og Sørum klasseforskjell da de igjen dro fra russerne.

På stillingen 20–18 fikk Norge matchpoint. Christian Sørum sikret EM-gullet med en hard smash.

Anders Mol og Christian Sørum forsvarte dermed EM-gullet fra Nederland i 2018.