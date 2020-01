RBK-nykommeren fikk landslagsdebuten

Jordan Larsson scoret sitt første mål for Sveriges landslag i fotball da han ordnet seier over Moldova i Qatar, men han måtte ut med skade mot slutten.

RBKs nye spiss Dino Islamovic spilte for Sverige. Foto: Adresseavisen

SVERIGE - MOLDOVA 1–0

Den 22-årige Spartak Moskva-spissen trenger ikke lenger å spørre sin far Henke hvordan det føles å score for landslaget.

I det 32. minutt fikk han ballen etter utsøkt forarbeid av Jesper Karlsson og slo til på direkten. Det ble det eneste målet i Doha.

– Det er en ære å få være her, og det var gøy å score. Det er en drøm jeg har hatt siden jeg var liten, sa han.

Henke Larsson scoret 37 mål på 106 landskamper for Sverige og var blant annet med å vinne VM-bronse i 1994. Nå har sønnen åpnet målkontoen.

Janne Andersson så Jordan Larsson score sitt første landslagsmål og forsvinne ut med skade i seieren over Moldova i Qatar. Sveriges landslagssjef sier han er ukomfortabel med oppholdet i Qatar under den rådende politiske situasjonen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Islamovic-debut

Den nye Rosenborg-spissen Dino Islamovic startet på topp sammen med Larsson og spilte i motsetning til ham 90 minutter.

Dermed fikk angriperen, som ble hentet til RBK fra Östersund i romjulen, sin debut for det svenske landslaget.

– Selvsagt ønsker man å score mål. Men først og fremst handler det om å vise at man har forstått det vi har gått gjennom på trening, både offensivt og defensivt, sa Islamovic til fotbollskanalen.se foran kampen.

Islamovic vil slutte seg til RBKs treningsleir på Marbella så kjapt det går etter landslagssamlingen. RBK reiser til Spania mandag.

Finte

Jesper Karlsson var mannen bak Sveriges mål torsdag kveld, og han var ikke overdrevent beskjeden da C More intervjuet ham om forarbeidet.

– Jeg dro en skuddfinte og lurte Moldova-forsvareren til andre side av jordkloda, sa den 21-årige Elfsborg-spilleren.

Larsson haltet av banen kvarteret før slutt med en kjenning i låret. Dermed er han usikker til søndagens kamp mot Kosovo, som avslutter oppholdet i Doha.

Uro

Sveriges landslagssjef Janne Andersson sier at sikkerheten har vært et tema internt i laget som følge av den spente situasjonen mellom USA og Iran, ikke minst fordi laget må fly over Iran på vei hjem.

– Som alle andre synes jeg hele situasjonen er ubehagelig, og det føles ikke gøy å skulle fly over Iran. Vi følger situasjonen fra dag til dag, sier han ifølge Aftonbladet.

Torsdag reiste Sergiño Dest hjem fra den nederlandske klubben Ajax' treningsleir i Qatar som følge av uro over den politiske situasjonen. USAs landslag har allerede avlyst en planlagt treningsleir i landet.

