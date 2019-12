Vipers kjørte over Storhamar i NM-finalen. Så kollapset nesten stjernegalleriet.

Vipers Kristiansand er norgesmester i håndball for tredje gang på rad. For andre året på rad ble Storhamar akkurat for liten i finalen.

Heidi Løke scoret fem mål mot gamleklubben. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Vipers Kristiansand – Storhamar 29–26

I Oslos ellers romjulstomme gater, gikk et målrettet rosa tog forbi Jernbanetorget en time før kampstart. «Vipers, Vipers, Vipers» lød det fra taktfast fra den rosa horde på vei mot Oslo Spektrum og NM-finalen i håndball.

Vel på plass på setene sine var det liten tvil om hvilke to spillere supporterne fra Kristiansand gledet seg mest til å se i årets siste kamp. Før start runget det ekstra jubel da Henny Ella Reistad og Heidi Løkes navn ble ropt opp av speakeren.

Den ekstra jubelen ga også en indikasjon på noen av spillerne som skulle prege NM-finalen.

Tilbake med et brak

Reistad hadde ikke spilt en eneste håndballkamp på syv måneder, og det 20-årige stortalentet måtte også se VM på TV hjemme, på grunn av prolaps i ryggen.

I NM-finalen var hun endelig tilbake, men måtte se starten av kampen på benken.

Men etter at Storhamar gikk opp i en 9–8-ledelse halvspilt i den første omgangen, ga Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad sin backspiller-juvel klarsignalet.

Reistad takket for tilliten med storspill, og ved å sette tre scoringer i første omgangs ti siste minutter.

Emilie Hegh Arntzen ble toppscorer i NM-finalen. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Ubarmhjertig Løke og skade på VM-profil

Da hadde Gjekstad også måtte se at VM-stjerne og landslagsprofil Malin Aune måtte ut med skade etter kun åtte minutter. På benken fikk Aune bandasjert opp store deler av sitt høyre ben, og ble sittende der kampen ut.

NM-finalen 2019 besto av de samme lagene som kjempet om gullet også sist sesong. Også da ble Vipers for sterke for Storhamar, og vant 31–25.

Den gang da spilte strek-veteran Heidi Løke i gult. Ett år senere var 37-åringen klar for ny NM-finale. Denne gang i rosa.

Mot gamleklubben bidro Løke til at sin nye klubb tok NM-gullet blant annet ved å smelle inn hele fem scoringer før pause.

Etter det som var en underholdende førsteomgang, der lagene fulgte hverandre tett ledet etter hvert Vipers 15–11 til pause.

Gro Hammerseng-Edin ble tildelt «Håndballstatuetten» for sine prestasjoner på håndballbanen i pausen av NM-finalen. Prisen ble utdelt av statsminister Erna Solberg og håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Overkjøring før nesten-kollaps

I den andre omgangen var det derimot alt annet en jevnt. Etter pausepraten fra Gjekstad giret Vipers opp både ett og to hakk.

I løpet av de første femten minuttene hamret Vipers inn scoringer, og det sto så mye som 23–15 til de regjerende mestrene. Da hadde blant annet Storhamar måtte gå en periode med kun fem spillere på banen etter å ha fått to tominuttere samtidig.

Emilie Hegh Arntzen begynte også å storspille, og satte til slutt inn åtte mål. Med det ble hun finalens toppscorer.

Da alle nærmest hadde delt ut gullet til Vipers og Kristiansand femten minutter før slutt, våknet Storhamar fra dvalen.

Plutselig to minutter før slutt var Vipers’ åttemålsledelse nede i kun to scoringer.

Og da Gjekstad trengte at en av stjernene sto frem, var det comeback-Reistad som scoret sitt femte for dagen. Dermed ledet Vipers trygt med tre mål med ett minutt igjen å spille – og gullet var sikret.

