Nyland om skademarerittet: – Lærte mye om meg selv

Ørjan Håskjold Nyland er for alvor inne i Aston Villa-varmen. Fjorårets skademareritt har han lagt bak seg. Det ga både tunge stunder og livsvisdom.

Aston Villas keeper Ørjan Nyland i aksjon mot Leicester i ligacupsemifinalen onsdag kveld. Aston Villa fikk med seg 1–1 hjem til Birmingham. Returkampen spilles 28. januar. Foto: Foto: AP / Rui Vieira / NTB scanpix.

Et drøyt år er gått siden Nylands akillessene røk under Villa-trening. Han hadde da hatt manager Dean Smiths tillit gjennom hele stort sett hele sesonginnledningen, og den alvorlige skaden kunne sånn sett knapt kommet på et verre tidspunkt.

Nå er Nyland for alvor tilbake i rampelyset hos Premier League-klubben, til tross for at han innledet sesongen som tredjekeeper. Skader på førstevalget Tom Heaton og reserven Jed Steer gjør at nordmannen ser ut til å få full tillit i tiden som kommer.

Onsdag var nordmannen meget god da Aston Villa greide 1–1 borte mot serietoer Leicester i første semifinale i ligacupen.

Nyland hevder han er en bedre keeper nå enn da skademarerittet traff ham for ett år siden, og 29-åringen er også klar på at han har vokst som menneske på motgangen.

– Jeg lærte mye om meg selv mens jeg var ute, sier den norske landslagskeeperen i et stort intervju med avisen Express and Star.

– Det var tøft, men på et vis var det også en fantastisk opplevelse som har lært meg å nyte hver eneste dag og ikke ta noe for gitt. Jeg setter mye større pris på alt, lyder det også fra Nyland.

Glimt av toppnivået

Nå skal han forsøke å tilrive seg keeperplassen i Villa på permanent basis. Det handler om å gripe muligheten som har dukket opp.

29-åringen er trygg på egne ferdigheter.

– Med tanke på utviklingen min, er det stor forskjell på der jeg var i den siste kampen forrige sesong og der jeg er nå. Det ser jeg selv, sier han.

Villa-fansen har så langt ikke sett hva nordmannen egentlig er god for.

– Det har vært glimt av hva jeg kan få til. Nå er det på tide å vise det til fulle. Det er ikke det at jeg føler jeg har noe å bevise, men jeg er klar for utfordringen og ser frem til den, sier en offensiv Nyland i avisintervjuet.

Aston Villas keeper Ørjan Nyland blir omfavnet av sin kollega i Leicester Kasper Schmeichel etter 1-1-kampen i ligacupsemifinalen i Leicester onsdag kveld. Nyland bidra sterkt til at det blir returmøte hjemme i Birmingham i slutten av måneden. Foto: Foto: AP / Rui Vieira / NTB scanpix.

Nedrykkskamp

Der avviser han også at det har vært aktuelt å forlate Villa, til tross for at han denne sesongen har vært tredjevalg mellom stengene. Nyland liker tingenes tilstand og hvor han står i karrieren.

– Jeg synes jeg er på et bra sted nå. Jeg har trent bra i mange måneder, og nå handler det om å gjøre det jeg kan for at klubben skal vinne kamper, sier han.

Aston Villa har tre lag bak seg på tabellen i Premier League etter 21 spilte kamper. Mye tyder på at resten av sesongen blir en kamp for å overleve, men Nyland bidro i stor grad til at laget også har et godt utgangspunkt når Leicester kommer til Villa Park 28. januar for å kjempe om finaleplass i ligacupen.

Finale på Wembley 1. mars kan bli et høydepunkt i Nylands og hele klubbens sesong.

