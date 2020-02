Skadeplagede sørlendinger tok NM-medalje. Nå er de klare for landslaget.

Even Meinseth (23) og Sigurd Tveit (19) tok henholdsvis gull- og sølvmedalje i NM. Nå skal de løpe med flagget på brystet.

Sigurd Tveit tangerte sin personlige rekord. Han tror den blir tangert ytterligere i sommeren som kommer. Her avbildet fra norgesmesterskapet i Sandnes i 2017. Foto: Eirik Førde

BÆRUM: – Det blir veldig gøy. Jeg har aldri representert landslaget på seniornivå før, sier Sigurd Tveit.

19-åringen fra Kristiansand tok sølvmedalje på 800 meter under norgesmesterskapet i Bærum. I tillegg satte han ny personlig rekord med tiden 1.50.77.

– Jeg har følt meg bra i en lengre periode og hatt god kontinuitet i treninga. De siste to årene har jeg hatt mye skader, så jeg har ikke fått den framgangen jeg har ønsket, sier han.

Men nå ser sommeren lys ut for den unge løperen, som har flyttet til Trondheim. Der studerer han industriell økonomi på NTNU.

– Hvis formen fortsetter å bli bedre, så tror jeg at jeg kan få min personlige rekord et godt steg under 1.50-grensa, sier han.

Sigurd Tveit (t.v.) tok sølvmedaljen. Han ser på bragden som en lagseier da flere fra hans treningsgruppe også var i finalen. Foto: Berit Rishøi

– Vil prestere maksimalt

Søndag deltar han i nordisk mesterskap som går av stabelen i Finland.

For Tveit blir det vanskelig å gi en konkret målsetting for hva han ønsker å få til i Helsingfors.

– Jeg kjenner ikke til de andra løperne fra andre land som jeg skal løpe mot. Det er vanskelig å si resultatmessig. Men jeg vil prestere maksimalt, sier han.

– Det gikk så fort

Til Finland skal også Even Meinseth (24). Han tok NM-gull på 60-meter.

Løperen fra Grimstad, som tidligere har slitet med en haug av skader, uttrykte stor glede til Fædrelandsvennen for helgas bragd.

– For å være helt ærlig var det å ta gull mer en drøm enn en målsetting for meg, sier han.

– Jeg husker egentlig ikke så mye av løpet. Det gikk så fort. Jeg fikk høre at jeg hadde vunnet, og da skjønte jeg ingenting, sier han.

Han forteller at skadehistorikken har gitt ham mange år som aktiv utøver uten suksess på banen. Han ville vise alle som hadde troen på ham at han kan få det til.

– Det er mange timer med trening og folk som har støttet meg opp. Man løper for seg selv, men i bakhodet var alle dem som hadde troen på meg i alle disse årene, forteller han.

Gullet ga Meinseth en bekreftelse på at ting går i riktig retning. I tillegg ble den personlige rekorden tangert med tiden 6,83 sekunder.

– At det går så fort er bra for framtida, sier Grimstad-gutten som løper for IL Gular.

– For å være helt ærlig var det å ta gull mer en drøm enn en målsetting for meg, sier Even Meinseth (t.v.). Her avbildet under et annet løp i 2017. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 4. februar 2020 10:46

