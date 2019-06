Da trønderen under tinget til Norges idrettsforbund ble tildelt Egebergs ærespris, var det et synlig bevis på at hun har behersket to idretter. Skarstein er på landslaget i ski og roing. Men nå er hun spent på om hun fortsatt skal ri to hester.

Neste sommer venter Paralympics i Tokyo. Det er hovedmålet for 30-åringen, som helgen 21. til 23. juni skal konkurrere i roing for første gang denne sesongen. Da går verdenscupen i polske Poznan.

Også sist vinter ble det langrennspigging. I forbindelse med Egebergs fikk hun mange tilbakemeldinger og ikke minst spørsmål om hvordan vinneren takler to idretter.

– Trikset er å jobbe parallelt som betyr å trene på romaskin hele vinteren, og så stake hver dag hele sommeren. I tillegg blir det mye styrke, sykling og basistrening året rundt.

Stein J. Bjørge

Skarstein har klare mål

Hun forteller at hun er nødt til å jobbe systematisk og målrettet med begge grener hele året, for å kunne være klar når tiden er inne. I og med at hun bare bruker overkroppen, er variasjon helt nødvendig. Timeantallet må være høyt, uten at hun blir skadet.

– Når man likevel må variere, er det gøy å kunne gjøre det målrettet.

Skarstein ønsker på ingen måte å gå på akkord med roingen. Opplegget sist vinter ble lagt med tanke på prestere i Japan. Hun mener å ha gjort en god treningsjobb, men har ikke konkurrert på vannet siden VM i fjor. Da ble den dobbeltarbeidende toppidrettsutøveren verdensmester igjen. Og det er disse gulldagene fra Bulgaria hun ønsker å kopiere i VM i Linz til høsten, og deretter i Tokyo om et drøyt år.

– Få makter å satse så tøft i to idretter. Kan det være fare for å bli utbrent?

– Ja, men jeg legger selvsagt opp til at det ikke skal skje. Jeg må periodisere godt for å lykkes med å komme i form til riktig tid.

Stein J. Bjørge

Samboeren korrigerer

Planlegging og logistikk står sentralt. Hele veien er samboer Martin Sletten med som sparring- og diskusjonspartner. Han kjenner henne og er ikke redd for å si fra hvis det blir for mye. I disse dager planlegger de vinteren som kommer og neste sommer. Det gjelder å snekre sammen et sportslig opplegg som er forsvarlig.

– Jeg ønsker å komme til Tokyo og vite at jeg er optimalt forberedt. Så langt er jeg blitt en bedre roer av å gå på ski, og en bedre langrennsløper av å ro. Det er en forutsetning at jeg får til den balansen. Hvis den ene går ut over den andre, må vi revurdere opplegget.

Handler mest om belastning

Landslagstrener i roing, Johan Flodin, innrømmer at han er bekymret for Skarsteins hardkjør.

– Ja, det er klart, men Birgit er en dynamisk kvinne. Vi har foreløpig ikke sett at hun har tapt noe på det. Det siste året i roing var hun i storform, og da kom hun fra en skisesong. Skulle ikke det fungere denne sesongen, må vi se an hvilke tiltak vi skal gjøre. Jeg synes dette mer handler om den totale belastningen, enn at hun har to idretter, sier han.

Flodin mener at hun uansett ikke skal ta det så tungt hvis resultatene uteblir i verdenscupen.

– Det er ikke nå hun skal prestere, men i VM senere i sesongen. Og deretter Paralympics.

Fakta: Birgit Lovise Røkkum Skarstein Født: 10. februar 1989 Kommer fra: Levanger Bosatt: Oslo Klubber: Frol IL og Christiania Roklub. Sivilstand: Samboer Bakgrunn: Har funksjonsnedsettelse og konkurrere i langrennspigging og roing. Meritter: Verdensmester i roing tre ganger og står med totalt ni VM-medaljer, fire i langrenn og fem i roing. Har gull, sølv og bronse i verdenscupen i begge grener. Har vunnet verdenscupen sammenlagt i både roing (2014, 2016, 2017 og 2018) og langrenn (2017/2018). Hun er regjerende verdensmester og verdensrekordholder i 2000 m singlesculler (PR1x) etter VM i Plovdiv 2018. Skarstein er også regjerende verdensrekordholder i ASW (Arms and shoulders women) på romaskin X

To forbund krever sitt

Det som Skarstein også må sette av tid til, er at hun har to forbund å svare til. Det betyr å stille opp for forbundssponsorer og levere markedsoppdrag, samt koordinere satsing.

– I tillegg er både roing og langrenn ressurskrevende, og spesielt langrenn er kostbart, sier Skarstein.

Utstyret er dyrt, og det må hun finansiere selv. Det samme gjelder samlinger i privat regi.

– Det er veldig lærerikt å få alle brikkene på plass. Jeg er utrolig heldig som får lov til å drive med dette full tid, og har lært mye om jus, økonomi og marked i praksis. Jeg driver ikke med idrett for å bli rik, går det rundt er jeg godt fornøyd.