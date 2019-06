Solberg er landslagssjef Thorir Hergeirssons eneste tilgjengelige keeper i «supertrioen» han lenge har disponert. Kari Aalvik Grimsbø har landslagspause, mens Lunde er ute i bortimot et år etter å ha røket korsbåndet i venstrekneet.

– Det er skikkelig trist, både for henne, for Vipers og for landslaget. Det så ikke bra ut, sier Solberg om læremesteren og lagvenninnens smell i bronsekampen i mesterligaen i mai.

– Det er kjedelig, for jeg synes vi hadde et bra samarbeid i siste mesterskap. Hun er en super keeper å stå med og god til å lære bort. Og den viljen og motivasjonen hun har, er bare en inspirasjon for oss andre. Vi mister en stor spiller, fortsetter Solberg.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Elsker håndballen

Nettopp Lundes motivasjon og iver er grunnen til at hun etter all sannsynlighet blir å se i topphåndballen igjen, selv om hun nærmer seg 40 år.

– Ja, det er jeg ikke i tvil om. Jeg tror det bare forlenger karrieren hennes. Man kan se det i øynene hennes når hun er med på samling, det er dette hun elsker å drive med, å spille håndball. Så jeg tror ikke hun er ferdig, sier Ungarn-proffen Solberg.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson er enig.

– Katrine er jo veldig klar på det selv, at hun skal tilbake. Og med hennes historikk med veldig få skader gjennom en lang karriere, samt at hun er lettrent … Hvis operasjonen går fint, og ut fra det vi vet om skaden, så skal hun fint komme tilbake, sier Hergeirsson.

Ikke VM, men OL?

Det er uansett altfor tidlig å si når Lunde kan være tilbake for Norge. VM i desember ryker høyst sannsynlig. OL i Tokyo neste sommer er et langt mer realistisk mål.

– Hun skal opereres i midten av juni, og når hun er ferdig med opptreningen etter den, så vet vi mer om hvor fort hun er tilbake, sier Hergeirsson.

Også han lar seg imponere over veteranen Lundes vilje til å kjempe seg tilbake fra skaden.

– Det handler om indre motivasjon, og den er ekstremt sterk. Det imponerer meg. Hun føler at hun har flere år igjen i topphåndballen, så hun er fast bestemt på å komme tilbake. Og jeg tror absolutt at hun gjør det.

Ikke bekymret

Med både Lunde og Grimsbø ute venter en ny situasjon for Silje Solberg på landslaget. Nå er hun desidert mest merittert og Norges viktigste spiller i VM-kvalifiseringskampene mot Hviterussland.

– Jeg har ikke tenkt så mye over akkurat det. Jeg er vant til å spille mye i klubblaget, og jeg gleder meg samtidig til å få mer spilletid (for Norge). Det er en god utfordring for meg, og jeg tenker at det bare er å glede seg og å ta sjansen, sier Solberg, som samtidig kommer med en påminnelse.

– Jeg har jo hatt et mesterskap sammen med Emily (Stang Sando) før. Og det gikk jo fint, det, sier hun om EM i 2014 der Norge vant gull uten Lunde og Grimsbø i troppen.

