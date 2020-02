Ny vending i Fifa-skandalen: PSG-topp og Sepp Blatters høyre hånd tiltalt i korrupsjonssak

En italiensk luksusvilla er sentral i anklagene mot Jerome Valcke og Nasser al-Khelaifi.

Nasser al-Khelaifi og PSG satte ny overgangsrekord i verden da de kjøpte Neymar fra Barcelona. Foto: Michel Euler / TT NYHETSBYRÅN

Skandalene har herjet Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) de fem siste årene. Nå fortsetter skjelettene å ramle ut av skapet.

Torsdag offentliggjorde den sveitsiske påtalemyndigheten at de har tatt ut tiltale mot Valcke og al-Khelaifi. Førstnevnte var generalsekretær i Fifa fra 2007 til 2015.

Sistnevnte er mest kjent som president i den franske toppklubben Paris Saint-Germain (PSG). Han er dessuten styremedlem i Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Tiltalen går dermed rett inn i dagens maktkamp i Fotball-Europa. Det er foreløpig uklart hvordan Uefa stiller seg til tiltalen.

Fakta Dette er Nasser al-Khelaifi: * Tidligere tennisspiller med 995. plass som høyeste ranking. * Nå president i PSG. Også president i Qatar Sports Investments som kjøpte klubben i 2011. * Styremedlem i Uefa som representant for interesseorganisasjonen til de største klubbene i Europa (ECA). * Leder for den innflytelsesrike TV-kanalen BEIN. * Ble i 2015 kåret av L’Equipe som fransk fotballs mest innflytelsesrike person.

Sepp Blatter måtte gi seg som Fifa-president i forbindelse med skandalen i 2015. Hans mangeårige generalsekretær, Jerome Valcke ble også kastet ut. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Luksusvilla på Sardinia sentral

Al-Khelaifi har også mye makt gjennom å være leder for TV-kanalen BEIN Sports fra Qatar. De har det siste tiåret bygd seg opp til å bli en av verdens største og mektigste aktører innen fotballrettigheter. Det er i den forbindelse han nå er i trøbbel. BEIN Sports kjøpte rettighetene til flere fotball-VM og andre Fifa-turneringer.

Al-Khelafi er tiltalt for å ha oppmuntret Volcke til «kriminelt vanstyre» gjennom å tilby ham «ulovlige fordeler».

Qataren skal ha kjøpt en luksusvilla på den italienske øya Sardinia. Denne skal Valcke så ha fått benytte gratis i 18 måneder. Avtalen stoppet da Valcke måtte forlate Fifa i skam i 2015. Påtalemyndigheten mener at verdien på den gratis leien var et sted mellom 9 millioner og 18 millioner kroner. Valcke skal ikke ha oppgitt dette til Fifa, noe han var forpliktet til å gjøre.

Nasser al-Khelaifi er en av Fotball-Verdens mektigste menn. Foto: Dave Thompson / AP

Den tidligere generalsekretæren er også tiltalt for å ha mottatt bestikkelser og for å ha forfalsket dokumenter.

En tredje, ikke navngitt, person er også tiltalt. Han er omtalt som en forretningsmann i rettighetsbransjen. Det er han som skal ha bestukket Valcke i forbindelse med kjøp og salg av rettigheter i Italia og Hellas.

Valcke soner for øvrig en ti år lang utestengelse fra Fifa for en rekke brudd på de etiske retningslinjene.

Alvorligste anklagen frafalt

Al-Khelafi fikk imidlertid en opptur torsdag. Den alvorligste anklagen i den opprinnelige siktelsen er nemlig ikke med i tiltalen. Han var selv mistenkt for bestikkelse av Valcke i forbindelse med kjøpet av TV-rettighetene for VM i 2026 og 2030. Disse avtalene ble inngått i den samme perioden som Fifa-toppen disponerte Al-Khelafis luksusvilla.

Qataren skal ha inngått et forlik med Fifa i saken. Dermed hadde fotballorganisasjonen trukket sin klage. Ifølge sveitsisk lov var det dermed ikke rettslig grunnlag for å ta ut tiltale.

– Etter en utmattende etterforskning over tre år er jeg glad for at alle anklager i forbindelse med VM i 2026 og 2030 er henlagt. Jeg har samarbeidet fullt ut og åpent med statsadvokaten i Sveits. Anklagene har ikke, og har aldri hatt, noe reelt grunnlag, sa PSG-sjefen i en uttalelse gjengitt av New York Times.

Han er imidlertid fortsatt siktet i en annen bestikkelsessak i Frankrike. Der er han anklaget for å ha godkjent to ulovlige utbetalinger på tilsammen 32 millioner kroner i 2011. Franske etterforskere mener utbetalingene skjedde i forbindelse med tildelingen av friidretts-VM.

Qatar arrangerte VM i 2019. Al-Khelafi nekter for å ha gjort noe galt.

Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale i den franske straffesaken.

Det er det altså nå gjort i den sveitsiske. Det gjenstår å se om tiltalen eller en dom får videre konsekvenser for en av Fotball-Europas mektigste ledere.