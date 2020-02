Ødegaard involvert i to scoringer da Real Sociedad tok viktig seier

Real Sociedad vant 3–0 mot Valencia etter scoringer av Mikel Merino, Nacho Monreal og Adnan Januzaj. Dermed klatrer de opp på fjerdeplass.

Real Sociedad tok en sterk hjemmeseier mot Valencia. Her er Martin Ødegaard med Mikel Merino (t.v.) som scoret 1–0-målet. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Real Sociedad – Valencia 3–0 (2–0)

Martin Ødegaard og hans Real Sociedad tok tre viktige poeng i jakten på Champions League-spill neste sesong da de slo Valencia 3–0 i kveld.

Seieren gjør at «La Real» klatrer opp på fjerdeplass på tabellen. De har like mange poeng som både Atlético Madrid og Sevilla, men er foran på målforskjell. Valencia ligger nå som nummer åtte på tabellen to poeng bak La Real.

Flott Sociedad-scoring

Etter noen rolige minutter tok det fyr på Anoeta. Joseba Zaldúa mottok ballen på høyrekanten, og slo et flott innlegg i feltet. Mouctar Diakhaby var mest opptatt av ballen, og dermed kunne en umarkert Mikel Merino stange ballen i nettet.

1–0 etter 12 minutter, og Real Sociedad hadde fått blod på tann.

For bare noen minutter senere var de svært nære å øke ledelsen. Denne gangen hadde Merino inntatt regirollen. Spanjolen slo en hard pasning fra kanten til Isak, som la ballen til rette og smelte til.

Valencia-keeper Jaume hindret derimot scoring med en sterk arm.

Økte rett før pause

Real Sociedad så ut til å gå til pause med 1–0-ledelse, men fikk sjansen til å øke på et hjørnespark rett før hvilen.

Martin Ødegaard, som hadde hatt et småfarlig hjørnespark tidligere i omgangen, slo en hard variant som duppet ned på hodet til Aritz Elustondo. Midtstopperen stusset ballen mot bakerste stolpe, og der kom en rusende Nacho Monreal som stanget ballen i åpent mål.

2–0 og pause.

Drømmemål av Januzaj

Valencia hadde fått verst tenkelig slutt på førsteomgang. Starten på annenomgang var ikke noe bedre, for fire minutter etter hvilen måtte Jaume plukke en tredje ball ut av nettmaskene.

Også denne gangen var Ødegaard tredje sist på ballen. Nordmannen sentret ballen til Mikel Oyarzabal, som ga den videre til Adnan Januzaj. Den tidligere Manchester United-spilleren dro seg innover i banen og hamret kulen i krysset. En lekkerbisken av en scoring.

På overtid kunne Real Sociedad satt en fjerde scoring. Ødegaard ble spilt fri, og kunne servert Willian José på nesten åpent mål, men skjøt i stedet svakt rett på keeper. Dermed ble det 3–0.

Neste helg tar Real Sociedad imot Real Valladolid på hjemmebane. Deretter møter de Barcelona på Camp Nou.

