Bø om dopingrazzia mot russisk stjerne: – Det er sikkert en grunn til at de gjør det

Norske skiskyttere skjøt seg fra gullet. De var ikke fornøyde. De var også lite fornøyde med nyhetene fra den russiske leiren.

Publisert Publisert Nå nettopp

Fire middels fornøyd norske løpere etter at de hadde tatt sølv. De var gullfavoritter og de siktet mot gull, men de bommet for mye. 12 ekstraskudd og en strafferunde går ikke når en har gullambisjoner og Frankrike bare skyter fire ekstraskudd på hele stafetten. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

ANTERSELVA: Mens de norske guttene småskuffet fortalte om sine VM-opplevelser denne lørdagen, var det en illsint russer som dro den største medieinteressen. Han sto i medieområdet på stadion etter å ha gått Russland inn til en fjerdeplass på stafetten. Aleksandr Loginov bedyret sin uskyld.

– De får kontrollere meg så mye de vil. Jeg har ikke gjort noe galt, fortalte han.

Loginov vant gull tidligere i mesterskapet og fikk store deler av skiskytterverden mot seg. Saken om den tidligere dopingdømte, russiske utøveren fikk en ny utvikling klokken 06.00 lørdag morgen.

Tok beslag

Italiensk politi gikk til aksjon mot hotellet hvor han bodde. Med seg hadde de en ransakelsesordre begrunnet i mistanke om gjentatte brudd på dopingbestemmelser. Doping er kriminalisert i Italia og etterforskes av politiet. De beslagla telefoner og Loginovs PC.

Aleksandr Loginov på vei ut at stadion og på vei til dopingkontroll. Mannen til høyre er en såkalt chaperone, en som følger de som er utvalgt til dopingkontroll hele veien til de har avlagt prøve. Foto: ANDREAS PRANTER / BILDBYRÅN

I tillegg var politiet ute etter Loginovs russiske trener, Aleksandr Kapserovitsj. Han er ikke en del med russiske laget, men det er mistanke om at han ulovlig har brukt en annen persons akkreditering, eller en forfalsket akkreditering for å få tilgang til VM-området.

Fakta Aleksandr Loginov Født: 31. januar 1992 (28 år) Fra: Saratov i Russland Meritter: Ett VM-gull på sprint (Anterselva 2020), ett VM-sølv på sprint (2019 Östersund), tre VM-bronse på stafetter Verdenscupen: 11 pallplasser, hvorav to er seiere. Han ble tatt for bruk av EPO i 2014 og ble utestengt i to år. 25. november 2016 var dopingdommen sonet. Han kom tilbake til verdenscupen.

Trist sak

De norske løperne uttrykte tristhet over det som hadde skjedd.

– Det var litt av en sak å få servert til frokost. Men samtidig var det uaktuelt for meg å tenke mer over det, ettersom jeg hadde et ansvar som ankermann på stafettlaget, sa Johannes Thingnes Bø.

Det var en jobb han skjøttet greit. Han gikk Norge inn til sølv, bak Frankrike og foran Tyskland.

– Jeg er jo ikke glad for at det skjer, men det er sikkert en grunn til at de gjør det, sier han som tok sin femte medalje i mesterskapet.

Bø vil spekulere minst mulig rundt det som har skjedd.

– Vi utøvere vet jo ingenting. Vi skjønner at dere jakter svar og spør oss utøvere. Vi håper at vi får mer informasjon, sier han.

Styrke for antidopingarbeidet

Storebror Tarjei Bø gikk den nest siste etappen. Også han syntes det var en svært spesiell beskjed å få i forkant av en konkurranse. Han er på en måte fornøyd med at italiensk politi aksjonerte.

– Om jeg forstår det riktig, så er doping kriminalisert på en annen måte enn i Norge og mange andre land. At de gjør det forbudt er en styrke for antidopingarbeidet, sier han.

Han har tidligere sagt at han ikke er spesielt glad for at Loginov, som ble tatt for EPO-doping i 2014 og utestengt i to år, er tilbake og deltar i et verdensmesterskap.

– Et rent lag

Det russiske laget likte svært dårlig det som skjedde på hotellet som ligger i Anterselva rundt 10 minutters kjøring fra VM-arenaen.

– Vi er det reneste laget i verden. Vi gjennomfører flere dopingtester enn alle andre lag. Jeg er sikker på at vi ikke har noen problemer med doping nå, sa Russlands skiskytterpresident, Vladimir Dratsjov utenfor utøverhotellet lørdag morgen.

Han er ikke spesielt glad for at Loginovs trener er i VM.

– Vi har et fullt lag og de personlige trenerne får bare komme hit som turister, sier han om rollen til Aleksandr Kasparovitsj.