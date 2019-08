Toppjockey må veie mindre fordi han rir en hoppe

De som sitter på hesteryggen til hingster, må ha maks toppvekt på 59 kilo inkludert sadel og annet utstyr.

Neuroth, som skal ri Nouvelle Lune, må holde seg under 57,5. Det er reglene i en sport der hoppene blir ansett for å være litt svakere og litt senere utviklet. Over hele verden er det slik.

– Vekten må derfor utlignes, forteller 32-åringen, som i sesongen veier 56 kilo, men som kan ri alle vekter fra 56 til 70 kilo.

Det betyr ikke at han skal spise seg opp hvis han skal ri hester der 70 kilo er toppvekten. I såkalte handicapløp får ekvipasjen en tyngre sadel, i tillegg til at det benyttes blylodd.

– Formålet med slik utligning av vekten skjer fordi målet er at hestene skal komme likt til mål. Men det skjer jo ikke. Mye er avhengig av startsporet, om hesten har dagen, hvordan underlaget og været er.

Nå er ikke selve Norsk Derby et handicapløp. Klassikerne er ikke det. Men Neuroth må likevel passe på vekten for å holde seg innenfor det som er lov.

– Hender det at du drømmer om fete biffer og store softiser?

– Ja, men jeg vet at det straffer seg etterpå, sier han.

Eirik Stenhaug, Equus media

Fakta: Jan-Erik Neuroth Alder: 32 Yrke: Jockey Født og oppvokst: Stabekk Sivil status: Samboer med Kristin Hilsen Største øyeblikk: Triumfen med Bokan i Svenskt Derby i 2015 Aktuell: Rir i ni av ti løp på Øvrevolls Derby-dag. Sitter på Appelina i Marit Sveaas’ Minneløp og rir Nouvelle Lune i Norsk Derby. Begge er nestfavoritter i sine løp.

Naturlig å bli hestemann

Helt siden unge Neuroth var med i et løp som 16-åring, har han vært en del av dette gamet. Han ble lærling som 18-åring. Faren, Wido Neuroth, er mestvinnende når det gjelder derbyseire. 70-åringen har 20, sønnen én. Duoen drømmer om far/sønn-triumf i sesongens største løp i Norge.

I starten av august vant hesten et løp på Jägersro i Sverige. Det løpet gikk så lett at hoppen fikk høyest formtall av hestene som starter søndag, det vil si at hun er ranket som best, men det er ikke gitt at det som står på papiret, er avgjørende.

– Vi jobber tross alt med dyr, ikke maskiner, sier Neuroth.

Han har uansett en pen statistikk med 335 seire og 329 annenplasser på 2480 starter i Skandinavia. Han har skaffet hestens eiere 49 millioner kroner. Han leder championatstatistikken på Øvrevoll. Den har han aldri vunnet før.

Stefan Olsson / Svensk Galopp

Petersen med ny favoritt

I Derbyfeltet, der 14 hester stiller til start, finnes også hesten Privilegiado, som denne sesongen aldri har tapt et løp på Norges eneste galoppbane. Den trenes av danske Niels Petersen. Han har vært mestvinnende på Øvrevoll de siste årene, og har ti derbyseire. I tillegg stiller han med Meandyoutwo i dette feltet.

Meningen var at Rafael Schistl skulle ri favoritten Privilegiado, men han ble tatt i doping. Det tar alle i dette miljøet sterkt avstand fra, også Neuroth.

– Det representerer ikke det sporten vår står for, sier han.

Uansett stepper Pat Cosgrave inn som jockey. Han har ridd 2492 løp i perioden 2015-2019, og har 360 seire, 379 annenplasser og 320 tredjeplasser. Flere av disse har vært storløp.