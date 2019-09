Ødegaard stempler Sverige som lillebror

Norge – Malta 2–0

ULLEVAAL: Første del av jobben denne landslagssamlingen er fullført. Mot Malta var de tre poengene aldri i fare.

Men på søndag venter en langt tøffere oppgave. Den kvelden kan bli avgjørende i kampen om EM-billett.

Derfor var det kanskje ikke så unaturlig at mye handlet om duellen mot Sverige etter kampslutt på Ullevaal torsdag kveld.

– Vi skal knuse svenskene og vise at de er lillebror, sa Martin Ødegaard til TV 2 etter kampen. Og i intervjusonen etterpå trekker han igjen frem lillebror-stempelet.

– Det er et nabooppgjør, og det blir kult å spille mot lillebror, fastslår Ødegaard.

Frykter ikke Sverige-stjernene

Etter halvspilt kvalifisering ligger Sverige to poeng foran Norge på gruppetabellen. Spania troner øverst fem poeng foran svenskene igjen.

Joshua King fikk med seg en straffescoring mot Malta, men mot Sverige forventer han langt mer underholdning.

– I dag var det kjedelig å spille, jeg skal ikke lyve. Det var ikke mye ball å få. De lå bare lavt, lavt, lavt. De skapte ikke mye rom for oss. Sverige-kampen blir mye kulere foran 40.000 og mot et lag som kommer til å prøve å få mål, sier King til Aftenposten.

Norges angripere kan nok regne med å få mer rom å boltre seg imot Sverige, men samtidig møter de forsvarsspillere på et høyere nivå.

Det er ikke noe som skaper frykt hos King. Det er nesten så han ikke skjønner spørsmålet om hvordan han skal håndtere stopperduoen Victor Lindelöf og Andreas Granqvist.

– Hvordan jeg skal takle dem ...? spør han, før han fortsetter:

– Jeg spiller Premier League mot tøffe midtstoppere hver eneste uke, så det blir ikke noe nytt. Det er to veldig gode spillere, så jeg har en tøff jobb foran meg sammen med den makkeren jeg ender opp med å få med meg på søndag. Men hvis du lurer på om jeg er redd for å møte Lindelöf og Granqvist, så er svaret nei.

Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Spår lysende fremtid

Håvard Nordtveit legger ikke skjul på at Sverige-møtet betyr mer enn en kamp mot Malta.

– Det kommer nok til å bli trykk fra morgenen av på kampdagen, kanskje allerede fra lørdag, sier han.

Midtstopperen mener fremtiden til det norske herrelandslaget nå «ser jækla bra ut».

Ødegaard (20) og Sander Berge (21) har etablert seg på Lars Lagerbäcks lag, mens 19-årige Erling Braut Haaland fikk A-landslagsdebuten torsdag.

– Vi i den eldre garden må snart steppe av for å la de unge skinne enda mer. De gjør det bra, og det gjør det veldig spennende for oss å se hvor høyt nivå de faktisk har. Spesielt Martin, til tider leker han seg med to-tre motspillere, sier Nordtveit, som mener det er «ingen ende» for hvor god Ødegaard kan bli.

King trekker frem Ikea-kjøttboller

King ble byttet ut i 2. omgang mot Malta. Slik kunne han spare krefter til Sverige-kampen. Romsås-gutten gleder seg, og det bør også de som skal se på gjøre, fastslår King. Men han avviser at det er snakk om et hatforhold til svenskene.

– Jeg har familie i Sverige, jeg har ikke noe hat mot dem i det hele tatt. I fjor sommer var jeg på ferie i Stockholm med gutta, så jeg har ikke noe imot Sverige. Men vi kommer dit for å vinne, sier King.

– Hva er det beste med Sverige?

– Jeg har en fetter som er veldig flink med musikk. Og Ikea, kjøttbollene der, sier King og ler.