Kitolano kommer stormende igjennom, men er ikke like rask som Adekugbe, som tar ham igjen. Venstrebacken klarer riktignok ikke å unngå å felle den unge Odd-spilleren. Klart gult kort og frispark i god posisjon for hjemmelaget.

Stor sjanse for Shala! Etter fint spill av Finne får midtbanespilleren avslutte fra god posisjon, men skuddet går like over.

For en merkelig scoring! Ruud slår et korridorfrispark inn i boksen. Klaesson er ute på bærtur og bommer på ballen, som til slutt ender hos Hoff. Avslutningen hans sniker seg på innsiden av stolpen forbi Lekven, som tilsynelatende kunne klart å avverge situasjonen, men bommet på ballen.

Verdt å merke seg at Jonatan Tollås Nation ikke er med i kveld heller. VIF-stopperen skriver i en tekstmelding til VG at han er ute på grunn av «belastningsstyring», og at han satser på å være klar igjen på lørdag mot Viking.

