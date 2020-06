Idrettsforbundet presser på for full åpning av breddeidretten

Idrettspresident Berit Kjøll mener også kontaktidrett for personer over 19 år må gjenåpne i løpet av sommeren dersom smittesituasjonen ikke blir verre.

Idrettspresident Berit Kjøll og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) under et møte i forrige uke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

I forrige uke ga regjeringen – mot fagmyndighetenes råd – klarsignal for åpning av barne- og ungdomsidretten for personer under 19 år fra 1. august.

Mens gleden blant barn og unge var stor, var skuffelsen tilsvarende for alle voksne personer som driver aktiv idrett. Driver de kontaktidrett kan de hverken trene eller konkurrere som normalt, men må overholde regelen om en meters avstand.

Nå presser Norges idrettsforbund på for at også den voksne breddeidretten å komme i gang igjen i løpet av sommeren.

– Gitt at smittesituasjonen gjennom sommeren er under kontroll, forventer vi at myndighetene tar neste skritt og åpner for ordinær aktivitet for kontaktidrettene for personer over 19, skriver idrettspresidenten i en uttalelse sendt til NTB.

Idrettspresidenten skal møte den politiske ledelsen i både Kulturdepartementet og Helsedepartementet rett etter fellesferien med mål om å utarbeide en plan for full gjenåpning av alle deler av norsk idrett.

