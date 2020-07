Olafsen og snowboardmiljøet sørger over VM-gullvinner: – En uvirkelig og fryktelig trist dag

Ifølge lokale myndigheter i Australia var det den 32 år gamle snowboardkjøreren Alex Pullin som døde etter drukning ved Palm Beach i Queensland.

Alex Pullin med VM-gullet han vant i 2013. Foto: Mathieu Belanger / Reuters

Det melder flere medier, blant andre australske abc.net. Også BBC omtaler saken.

32-åringen skal ha blitt funnet bevisstløs på havbunnen ved et kunstig rev ved Palm Beach, Queensland, i Australia natt til onsdag norsk tid. Helsearbeidere forsøkte gjenopplivning, uten hell.

Helsemyndighetene sier at det ser ut til at Pullin spydfisket i forbindelse med ulykken.

– En utrolig trist dag

Pullin var Australias flaggbærer under Sotsji-OL i 2014. Han vant ingen olympiske medaljer, men tok VM-gull i snowboardcross i både 2011 og 2013. Han tok også X Games-sølv så sent som i 2016.

Det internasjonale snowboardmiljøet er i sjokk over nyheten. På sosiale medier strømmer kondolansene til Pullins familie inn.

– Dette er en utrolig trist dag for oss alle. «Chumpy» var en herlig fyr i tillegg til å være en mesterlig utøver. Han hadde stor karisma, noe som lot ham være en naturlig leder, sier Ian Chesterman, som var sjef for Australias OL-satsing fra 2010 til 2018, i en pressemelding fra den australske olympiske komité, skriver 9News.

– Han var alltid villig til å bruke tiden sin på å bygge opp vintersporten i dette landet, fordi han var så lidenskapelig opptatt av hva han drev med. Entusiasmen hans var smittende, og man kan ikke overvurdere påvirkningen han har hatt på olympisk idrett, legger Chesterman til.

Alex Pullin med det australske flagget under åpningsseremonien i Sotsji. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT NYHETSBYRÅN

Olafsen i sorg

Senkveld-programleder Helene Olafsen kjørte som kjent snowboardcross frem til hun la opp i 2016. Hun deltok også i Vancouver-OL i 2010, i likhet med Pullin.

– Dette var forferdelige nyheter, sier Olafsen til Aftenposten.

Hun og Stian Sivertzen (kjørte også i Vancouver) hadde begge mye med «Chumpy» å gjøre, forteller Olafsen.

– Han var smart og profesjonell. Vennlig, leken og en kunstner i hjertet. En fyr som elsket livet og virkelig levde det. Han har vist vei for sporten i Australia og vært en stolt ambassadør for sporten internasjonalt. Dette er en uvirkelig og fryktelig trist dag for idrettsverdenen og alle som kjente ham. Han vil bli dypt savnet, sier Olafsen.

Helene Olafsen har gjort karriere som programleder på TV etter endt snowboardkarriere. Hun tar nyheten om Pullin tungt. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Snow Australia, som er det styrende organet for flere vinteridretter i Australia, sier følgende:

– Snow Australia-miljøet er sjokkert og i sorg over det plutselige dødsfallet til olympieren Alex Pullin, som i dag mistet livet da han spydfisket i Gold Coast denne morgenen, skriver Snow Australia ifølge ESPN.

Myndighetene vil fortsette å etterforske dødsfallet.