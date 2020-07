Nå er Hovland best i norden. Dette sier Sverige om å bli skjøvet ned fra tronen.

Viktor Hovland har gjort det ingen nordmenn har klart før ham.

Viktor Hovland under sisterunden i Ohio søndag. Foto: Darron Cummings / AP / NTB scanpix

Norge har aldri hatt en bedre rangert golfspiller enn Sverige, før nå.

Etter at Hovland innkasserte sin andre pallplass i karrieren under PGA-turneringen i Ohio i helgen, viste mandagens verdensranking at han har klatret fra 42.- til 33.-plass.

Svenske Henrik Stenson faller én plassering til nummer 35. Danskenes beste er Lucas Bjerregaard er 146.-mann, mens Finland har ingen blant topp 150. Island er langt unna verdenstoppen.

Det betyr at Norge har den beste nordiske golfspilleren etter årtier med svensk dominans.

– Det er ikke noe problem. Det er en fantastisk bra gutt, som vi har reist mye da han var yngre. Dette er bra for norsk golf. Han har gjort en bra jobb. Det er utrolig bra. Det gjør at vi må jobbe hardere. Det er sånn vi må ta det, sier Ola Lindgren, som er Sveriges hovedtrener på landslaget.

Viktor Hovland tok et nytt steg mot verdenstoppen etter helgens resultater. Foto: Joseph Maiorana / X02835

Misunner Norge

Lindgren ser kvaliteter hos Hovland som han gjerne skulle hatt hos flere av de svenske spillerne per dags dato.

– Som jeg kjenner ham, så er han nysgjerrig på måter å bli bedre. Han har også en personlighet for toppgolf. Han kan gjøre en feil, også slipper han taket på den med en gang. Skjer det noe dårlig, så går det likevel bra rett etterpå. Han hadde et bra utdanning fra det norske forbundet før han reise på college, som gjorde at han kunne ta til seg mye, og når han i tillegg jobber og trener steinhardt, så gjør det at han matcher de beste, forklarer Lindgren.

Spår verdenstopp

I det norske golfforbundet sitter Ola Lindgrens forgjenger i Sverige som Norges landslagssjef. Svenske Rickard Lindberg kom til Norge i 2018 og er overbegeistret på Hovlands vegne.

– Det er utrolig heftig for både Hovland selv og norsk golf. Han viser at han er en verdensspiller, og han gjør det gang på gang. Han har fantastiske kvaliteter og han kan bli så god som han vil. Han er ambisiøs og profesjonell på alle vis, sier Lindberg.

– Det er veldig kult for norsk golf at vi har en sånn spiller som kan hevde seg mot verdenseliten. Og siden Norge alltid har ligget etter Sverige og Danmark, så viser det at det er fullt mulig hvis man jobber hardt nok. Det er bare å følge med på hans reise videre, fortsetter svensken.

Svensken Rickard Lindberg er hovedtrener for Norges landslag. Foto: Norges Golfforbund

Hovland har virkelig klatret på listene det siste halvannet året. 1. januar i fjor var han rangert som nummer 1157.

23. september i fjor var 22-åringen som første nordmann i historien inne blant de 100 beste. Da hadde han klatret til 89. plass.

For to uker siden hadde han så spilt seg inn i topp 50, og siden har han kun sett seg oppover.

– En bra turnering, i hvert fall med tanke på den starten jeg hadde. Men når man kommer så nær, er det selvfølgelig surt. Jeg må bare bli litt mer komfortabel i slike situasjoner. Det er ikke noe hokuspokus, sa Hovland i et intervju publisert hos Eurosport etter helgens tredjeplass.

Forbi barndomsidolet

Med toppnoteringen går Hovland også forbi barndomsidolet Sergio Garcia. Spanjolen er nummer 38, men har tidligere vært verdenstoer.

Lindberg i Norges Golfforbund mener nøkkelen til suksessen kommer av at Hovland er en del av en sterk norsk gruppe som presser hverandre til å bli bedre.

– Det er ikke vi som står bak suksessen til Hovland, det er systemet. Kristoffer Ventura, Viktor, Kristoffer Reitan og flere kommer fra en sterk gruppe som presser hverandre. De bygger opp hverandre, forklarer Lindberg.

– De var en fin gruppe som spilte på guttelandslaget, og kan få bra sparring av hverandre også fremover, legger han til.

Lindberg poengterer at det også har vært oppskriften til Sverige.

– I Sverige hadde vi også et bra miljø. Men det er sånn med idrett. Sverige har hatt mye fremgang i mange år, og vi har lenge hatt stor avstand opp. Det er kult at det er første gang vi er foran, sier Lindberg, som omtaler Norge som «vi», selv om han er svensk.

– Jeg brenner for oppgaven og elsker utfordringen. Sverige har alltid vært bedre. Hvorfor kunne ikke vi bli like gode? Det er heftig å være med på den reisen. Vi har måttet bygge om kulturen og gjøre det bedre. Vi har tatt kjedelige beslutninger, men vi tror på ideen og åpenbart ser vi forbedringer. Det blir spennende å følge det her, sier Norges landslagstrener.

Sammenligner med langrenn

Men hvis Ola Lindgren i Sverige får det som han vil, så kommer Hovland og Norge til å få tøffere motstand fremover.

– Viktor er en veldig god enkeltspiller, men jeg mener fortsatt at vi har en bedre bredde. Så jeg tror vi fortsatt vinner om vi spiller ti mot ti. Det er som Stina Nilsson i langrenn. Norge har den beste bredden, men hun kan være den beste likevel, sier Lindgren, før han kommer med en spådom.

– Vi har noen gutter som kommer opp, så om tre år har jeg troen på at vi har vår egen Viktor, sier han.