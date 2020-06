Helstad om Bamba: – I år ser det veldig annerledes ut

Thorstein Helstad mener Brann er flinkere til å spille på Daouda Bambas styrker.

Daouda Bamba scoret tiårets første seriemål på Brann Stadion mot Viking søndag kveld. Foto: Tor Høvik

Thorstein Helstad (43) vet mer enn de fleste om det å score mål for Brann. Det har han nemlig gjort 104 ganger.

Måten Brann scoret mål på i søndagens seier over Viking, minner den tidligere storscoreren om noe han har sett tidligere:

– Målet til Bamba og måten det blir scoret på, minner meg særlig om måten jeg laget flere av mine mål på for Brann, sier Helstad.

Scoringen han sikter til kom 52 minutter ut i kampen mot Viking, da Daouda Bamba stormet i bakrom og lobbet ballen på utsøkt vis over målvakten og i mål.

– Ser veldig annerledes ut

Den tidligere storscoreren lot seg imponere over Bambas vakre avslutning.

– Det er derfor Bamba ble hentet, fordi han er veldig god til å bruke det bakrommet. Han ble ikke brukt på den måten i fjor. Så langt i år ser det veldig annerledes ut, og det synes jeg er positivt. Med et hjerte for bakrom, slik jeg har, synes jeg det er veldig gøy å se, sier Helstad.

Thorstein Helstad score 104 mål på sine 190 kamper for Brann. Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Et «bakromshjerte» har også Daouda Bamba. Dagen etter scoringen mot Viking forteller ivorianeren at det er i bakrommet han ønsker å få ballene.

– Jeg ønsker alltid få den typen pasninger jeg fikk fra Barmen i går. Å angripe på pasninger i bakrom er kanskje min fremste styrke, og jeg håper lagkameratene mine fortsetter å prøve å gi meg den type baller, sier Bamba som ble kåret til Branns beste spiller på BTs spillerbørs etter kampen.

Bamba lyser opp når han får forelagt de rosende ordene fra Thorstein Helstad:

– Jeg kjenner til ham, og har sett målene hans på Youtube. Han vet hva han snakker om, sier Daouda Bamba, og legger til:

– Det er viktig for selvtilliten å komme i gang med å score mål tidlig i sesongen. Det kjennes deilig.

– Etterlengtet

Thorstein Helstad mener Brann ser ut til å i større grad spille på Bambas styrker i årets to første kamper, sammenliknet med fjorårssesongen.

– Det er nok litt gøyere for Bamba når spillet er høyere i banen, og han blir brukt mer rettvendt. Det savnet jeg i Brann sitt spill i fjor. Det tror jeg ikke jeg var alene om, sier Helstad.

– Ser du en forskjell i måten Brann angriper på i årets to første eliteseriekamper, sammenliknet med i fjor?

– I år virker det som de står høyere i banen, og ikke bare forsvarer seg. Det virker som det er litt bedre plan offensivt, noe som har vært etterlengtet de siste sesongene.

Helstad gleder seg over det han mener er et mer offensivt orientert Brann-lag.

– Det har vært bra trøkk i spillet. Du ser at Lars Arne Nilsen står på sidelinjen, og vil ha laget høyere i banen. Det bunner nok i at man så mot Haugesund at Brann er god på høyt press.

Helstad og Huseklepp i Branns forrige gullalder. Foto: BERGENS TIDENDE

Huseklepp ble glad

Ballspark-ekspert, Erik Huseklepp, deler sin tidligere lagkamerats begeistring over Bamba mål mot Viking.

– Jeg ble så glad da jeg så den pasningen til Bamba. Direkte over hodet til forsvaret og god natt, Viking. De hadde ikke sjanse til å følge ham. Det er det jeg savner når det kladder for Brann, da går det veldig mye på tvers og bakover, sier Huseklepp.

For dem som er gamle nok var scoringen et glimt av gammel Stadion-storhet: Huseklepp til Helstad i bakrom og en avslutning i mål. Enkelt, men effektivt fra Barmen til Bamba.

– Egentlig var alle målene mot Viking av en type som man har sett mange av i Brann-historien. Og som jeg har vært med på selv også, sier Thorstein Helstad

Allerede onsdag kan Brann hente flere poeng. Da venter Aalesund borte.

