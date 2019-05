Hegerberg får ny rolle under VM

Det franske fotballmagasinet France Football melder på sine nettsider at den norske stjernespissen er engasjert som skribent i tiden som kommer.

France Football er et svært anerkjent franskspråklig fotballmagasin. Det kommer ut to ganger i uka og står hvert år for utdelingen av den svært prestisjetunge Gullballen.

Hegerberg ble i januar tildelt den høythengende prisen da historiens første kvinnelige Gullballen-vinner ble kåret. Nå skal altså Lyon-stjernens tanker rundt VM og kvinnefotballen profileres i magasinets spalter.

Linkes til Barcelona

Før hun går løs på skribentjobben skal Hegerberg avslutte sesongen med Lyon. Lørdag er det mesterligafinale i Budapest. Motstander der er Barcelona.

Det kan potensielt være et møte med en klubb den norske måltyven får stifte enda nærmere bekjentskap med. Tidligere denne uken meldte den spanske avisen Sport at Barcelona skal være interessert i å hente Hegerberg foran neste sesong.

Den katalanske storklubben skal ha tatt kontakt med Lyon.

Barcelona er hardtsatsende, og alt tyder på at Wolfsburgs Caroline Graham Hansen blir klar for klubben i sommer. Hun tok nylig farvel med Wolfsburg.

Landslags-nei

Lyon kommer til lørdagens mesterligafinale som tittelforsvarere. Hegerberg og lagvenninnene kan sikre sin fjerde strake seier i mesterligaen.

Den norske måltyven skrev i fjor under på en forlenget kontrakt med Lyon. Den binder henne til klubben fram til sommeren 2021.

Hegerberg har valgt å takke nei til landslagsspill som følge av misnøye med flere forhold rundt landslaget. Hun er dermed ikke aktuell for spill under sommerens VM i Frankrike.

I stedet blir hun nå å se i spaltene til France Football.