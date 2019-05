Heidi Løke avviser Vipers-overgang

– Det kan jeg avkrefte at er riktig, svarer Løke til NTB på spørsmål om det er hold i ryktene om at hennes neste stoppested er Kristiansand.

Løke gir seg i Storhamar etter denne sesongen. Familiesituasjonen spiller inn, og Løke har pendlet mye de siste sesongene. Hun har to barn, og det yngste er bare snaut to år.

36-åringen har inngått en avtale med Larvik. Den skal ifølge Østlands-Posten være på tre år og løpe til sommeren 2022.

Oppløsning

Det er høyst uklart om LHK får spille i eliteserien neste sesong eller om det blir 1. divisjon. Det avhenger av lisensen som Norges Håndballforbund sitter på.

Det er sannsynlig at Løke har sikret seg kontrakt-klausul som gir henne mulighet til å gå et annet sted om det ikke blir spill i eliteserien, men hun virker motivert for hjelpe LHK.

– Ja, det er planen nå selv om det skulle bli 1. divisjon. Jeg håper så klart at de ikke bare berger videre drift av klubben, men også beholder lisensen, sa Løke til TV 2 i mars.

Satser

Løke sikter videre også på landslaget. I desember forsøker Norge å ta tilbake tronen i VM. Det norske laget har bare vunnet et (EM 2016) av de fem siste mesterskapene.

Om vel et år venter OL i Japan på håndballjentene.

Vipers spiller til helgen Final4-sluttspillet i Champions League. Det starter med semifinale mot Løkes tidligere arbeidsgiver Györ. Vipers og Storhamar møtes i den norske sluttspillfinalen med kamper 18.- og 21. mai.