Pål Golberg ble nummer to på verdenscupsprinten i Ruka. CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Den norske sensasjonen har ikke hatt samme følelse på 735 dager: – En lettelse

Pål Golberg (29) har slitt med sykdom de siste årene. Fredag var han endelig tilbake i verdenstoppen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er en lettelse, selv om jeg har visst de siste månedene at jeg er på det fysiske nivået til å være med å kjempe om en pallplass, sier Pål Golberg til Aftenposten etter sensasjonsrennet.

For selv om han var sjanseløs mot Klæbo da trønderen tok sin 28. verdenscupseier, tuktet han blant andre den russiske kanonen Aleksandr Bolsjunov. Golberg ble til slutt nummer to i verdenscupåpningen.

Det er blitt en god stund siden han har hatt den samme godfølelsen.

– Hvor lenge er det siden det har fungert så bra?

– Det er her i Ruka for to år siden, sier han til pressen.

Det er nøyaktig 735 år siden. Den dagen ble han også nummer to. Nå håper Gol-løperen at formen kan fortsette gjennom vinteren. Allerede lørdag øyner han muligheter til å hevde seg i 15 kilometer klassisk i Ruka.

– Selvtillit er undervurdert

Han har vært uheldig med sykdom de siste to årene. 29-åringen har slitt tungt med både meslinger og kyssesyken, to virussykdommer som gjør det umulig å konkurrere i verdenstoppen.

– Det gjør det lettere å stå på start å vite at marginene i hvert fall er på din side før start, sier han.

Totalt står han med fire verdenscupseiere i karrieren. Forrige seier kom tilbake i 2016 da han sto øverst på pallen i Ruka.

– Dette betyr mest for min egen del. Det er lettere å reise fra skirenn til skirenn om selvtilliten er bra enn dårlig. Selvtillit er undervurdert, sier han.

Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo og franske Richard Jouve etter åpningsrennet i verdenscupen. CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Har vært en «jojo»

Nylig ble landslagsløperen pappa til en liten jente. Sprinttrener Arild Monsen var minst like glad for Golbergs annenplass, som for Klæbos førsteplass.

– Det har vært en «jojo» for ham de to siste sesongene. Nå har han hatt en bra treningssesongen og har vært bra lenge, sier Monsen.

– Ser man pappaeffekten?

– Det tror jeg. Der har du overskriften: «Golberg har hatt godt av å bli pappa», forteller sprinttreneren lattermildt til pressen.

Golberg innså i siste motbakke at han var sjanseløs mot den norske vinneren. Etter rennet uttrykte Klæbo glede overfor lagkameratens resultat.

– Det er veldig godt å være tilbake her i Ruka. Det er også veldig kult at Pål kom på podiet også, sa han i et intervju med arrangøren sendt på NRK.