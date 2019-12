Lørdag kveld møtes Manchester-lagene til et nytt byderby. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Guardiola la merke til noe hos United-spillerne. Det er godt nytt for Solskjær.

Pep Guardiola mener Manchester United-spillerne ser ut til å ha troen på sin manager.

MANCHESTER: Dagen før Manchester-derbyet skrev The Times at United-spillerne skal ha sagt til klubbledelsen at de ikke ønsker at Ole Gunnar Solskjær skal bli sparket. Det skal ha skjedd i forkant av onsdagens kamp mot Tottenham, som United vant 2–1 etter to mål fra Marcus Rashford. Presset er blitt sterkere på nordmannen i takt med at de gode resultatene har uteblitt i høst.

Avisen skriver også at klubbledelsen fortsatt skal være tålmodige med sin manager, og at de er klar over at det kan komme noen nedturer også i tiden fremover. Gigantklubben prøver å bygge seg opp igjen. Årene etter Sir Alex Fergusons avgang i 2013 har vært blytunge for United.

Manchester City-manager Pep Guardiola ble på fredagens pressekonferanse spurt om han syntes det så ut til at United-laget mot Tottenham spilte for å bevise at de har troen på manageren.

– Jeg vet ikke, jeg har ikke ringt dem og spurt, spøkte spanjolen først, før han svarte litt mer utdypende. Han mener det så ut til at laget har troen på det Solskjær holder på med.

– For å være ærlig, så vet jeg ikke. Jeg sier til spillerne mine at de skal spille for seg selv, sin karriere eller familien sin. For noe de er villige til å kjempe for. Hvis det er for manageren, så gjerne det. Men når et lag kjemper som det United gjorde i den kampen, da tror de på det de gjør. Og vanligvis så gjør de det manageren ber dem om, sa Guardiola.

Solskjær mot Guardiola. Hvem er best lørdag kveld? Foto: Jon Super / TT NYHETSBYRÅN

Frykter United-kontringene

Spanjolen peker spesielt på United kontringsstyrke når han blir bedt om å trekke frem kvalitetene til lørdagens motstanderlag.

– Det er klart de er et kontringslag. De kan også presse høyt, men med spesielt Rashford er de gode på overganger. Alle husker målene mot Chelsea i 4-0-seieren tidlig i sesongen. Det var mest kontringer. Målet mot Liverpool kom etter en kontring. Det kan være grunnen til at de sliter mer mot lag som ligger lavt, fortalte Guardiola.

Solskjær sa for øvrig under sin pressekonferanse fredag morgen, at United alltid kommer til å være den største av de to Manchester-klubbene.

Det var en uttalelse som ikke bet på Guardiola. I diplomatiske ordelag sa katalaneren at det alltid kommer til være avhengig av om du ser det fra et rødt eller lyseblått perspektiv.

– For United-fansen kommer alltid United til å være størst, for City-fansen kommer alltid City til å være størst, sa han.

Guardiola la til at fansen alltid vil se laget sitt vinne hele tiden, men pekte på at de også støtter klubben i motgang.

Han var blitt fortalt at da City i mange år strevde, til og med i lavere divisjoner, så var støtten på kampen enda mer høylytt enn den er nå når laget vinner ligaen med jevne mellomrom.

Solskjærs siste forgjengere har alle klaget over at City bruker så mye mer penger enn dem. Det er imidlertid en unnskyldning nordmannen ikke kommer til å ty til.

– En klubb på vår størrelse må tette det gapet som er der, og målet vårt er å gå forbi lagene som er foran oss. I United er det hva vi ønsker å strekke oss etter, det er det vi må gå for og det er det vi må tro på.