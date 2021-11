Første omgang bar preg av at Liverpool er soleklare gruppevinnere og videre til åttedelsfinalen i Champions League. Mange utenfor Liverpools normale førsteellever fikk sjansen fra start, som Takumi Minamino, Alex Oxlade-Chamberlain, Kostas Tsimikas, Nico Williams, Konaté og ikke minst Champions League-debutant Tyler Morton.

Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson og Jordan Henderson var blant spillerne som fikk hvile på benken. Stemningen var avslappet og god.

TAKK FOR MÅLET: Thiago fikk en skikkelig godklem av manager Jürgen Klopp da han ble byttet ut. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Men så, etter 52 minutter smalt det på Anfield. Liverpool fikk et frispark på cirka 40 meter, Oxlade-Chamberlain slo det, og traff et Porto-hode, returen havnet hos Thiago på 30 meter. Han fikk et helt ellevilt treff, og sendte av gårde et drømmeskudd som satt nede i nettmaskene til venstre for keeper Diogo Costa.

NEDE FOR TELLING: Mohamed Salah spilte med Jordan Henderson før han satte ballen i mål. Foto: ANTHONY DEVLIN / AFP

Og knappe 20 minutter senere ville ikke Mohamed Salah være dårligere, målet var ikke like spinnvilt, men det var pent. Salah spilte med innbytter Jordan Henderson, dro seg forbi en Porto-spiller, så hadde han perfekt timing, og skjøt akkurat i tide før han møtte den neste Porto-forsvareren. Salah hadde enorm kontroll og satte ballen rolig og elegant i mål.

Dette var Salahs 17. mål på 17 kamper.

Et kvarter før slutt, ble det blåst straffe til Liverpool. Origi ble felt. Men det var veldig tydelig på reprisen at han ble felt like utenfor straffefeltet. Det tok litt tid, men VAR ble koblet på. Og det ble korrekt gjort om til frispark. Kaptein Henderson forsøkte seg på en frekk variant. Han tok lite fart og skjøt, men han hadde ikke koblet på finsiktet, og skuddet gikk utenfor.

Porto hadde sine sjanser, spesielt i 1. omgang. Etter 11 minutter kunne gjestene tatt ledelsen. De kom på en kjempekontring. De kom forbi alt av Liverpool-spillere, men Tsimikas fikk forstyrret nok til at avslutningen til Otavio ikke gikk inn. En enorm mulighet for gjestene.

I tillegg har Liverpool Alisson Becker, han bidro med en kjemperedning. Utover kampen ble det mer og mer kontroll for hjemmelaget.

BBC oppsummerer kampen enkelt og greit slik: «De røde var ikke på sitt beste i førsteomgang, forresten sjelden med full kraft i den andre omgangen heller. men de scoret to nydelig mål og tok nok en seier».

Liverpool har 15 poeng i gruppe B. Porto er nærmest med fem.

Mens Liverpool så langt leker seg i Champions League, så er det «bare seier» som er godt nok i Premier League. Liverpool møter Southampton lørdag. Dagen etter spiller ligaleder Chelsea mot Manchester United, mens Manchester City møter West Ham. Chelsea er fire poeng foran City, som er ett poeng foran Liverpool. West Ham er to poeng bak Liverpool - etter 12 kamper.