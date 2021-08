Brann om keeperen: Utsatt for grov hets

VG oppdaterer saken!

Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen trente sist med laget forrige uke, men onsdag er Andersen tilbake på trening.

Det bekrefter Brann i en pressemelding.

– Andersen er klar for å trene igjen, etter noen intensive og krevende dager med tett dialog og behov for avklaringer. Utover den berettigede kritikk som han og de andre spillerne har måttet leve med siste uken, har det versert rykter som vi som arbeidsgiver har hatt behov for å undersøke nærmere, står det i pressemeldingen.

– Den ekstraordinære belastningen på ham skyldes omfattende rykteflom, vårt avklaringsbehov og grov hets, blant annet i sosiale medier. Han er også oppsøkt på sin hjemmeadresse, der han bor med sin ektefelle og små barn.

Det står ingenting om Barmen i pressemeldingen, men han er ikke til stede på treningen onsdag.

VG har vært i kontakt med sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen, men han kunne ikke si noe om hvorfor Barmen ikke er tilbake på trening. Han ville heller ikke si noe om når han eventuelt kunne være tilbake.

Etter lørdagens trening møtte Brann-ledelsen, ved daglig leder Vibeke Johannessen, trener Eirik Horneland og sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen, pressen. Der fortalte de at både Barmen og Andersen var utelatt – både fra trening og søndagens kamp mot Sandefjord.

Horneland fortalte at Barmen hadde tatt kontakt med han dagen før:

– Han sa at han ikke ønsket å være en del av helgens tropp. Han var mentalt sliten. Så snakket jeg med Mikkel lørdag morgen. Han har også hatt det tøft de siste dagene og var ikke mentalt kapabel til å være med i helgen. Så han har også tatt fri, sa Horneland lørdag.

Én mann er mistenkt for et mulig seksuelt overgrep etter nachspielet på Brann Stadion natt til tirsdag forrige uke. Det var tolv Brann-spillere til stedet på nachspielet, og både Barmen og Andersen var blant dem. De to er ikke under etterforskning av politiet.

Barmen og Andersen var heller ikke på trening mandag, mens det tirsdag var treningsfri.