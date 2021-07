Legenden har snudd om England: – Forelsket

Liverpool-legenden skriver i sin spalte i storavisen The Telegraph at han aldri har hatt et sterkt forhold til det engelske landslaget.

Han vokste opp som Everton-supporter og var mer interessert i å følge klubbens spillere på sine respektive landslag, enten det var Skottland, Wales eller England.

Og da han selv ble Liverpool-spiller, forteller Carragher at tapene for klubblaget kunne prege ham i mange uker, mens det tok få dager å riste av seg nedturer i den engelske landslagsdrakten.

TV-eksperten forteller at landslaget var splittet, bestående av klaner fra de ulike engelske klubbene.

Ifølge Carragher var England tidligere en gjeng med Manchester United-, Liverpool-, Chelsea- og Arsenal-spillere som spilte i England-drakter. Nå mener han det er England-spillere som tilfeldigvis spiller for United, Liverpool, Chelsea og Arsenal.

– Gareth Southgate og spillerne hans har skapt en identitet som har fått hele nasjonen forelsket i dem. Til og med meg, skriver Carragher.

– Over de to siste mesterskapene (2018-VM og årets EM) har dette landslaget vekket følelser i meg som jeg ikke kan huske å ha kjent for noe engelsk landslag før. Det er ikke patriotisme, men en følelse av at jeg kan identifisere meg med verdiene og personligheten til Southgate og troppen hans, forklarer han.

Han trekker frem Marcus Rashfords arbeid for fattige barn, Jordan Hendersons kamp for helsearbeidere og Raheem Sterlings oppgjør mot rasisme.

Han nyter ledertypene i den engelske sentrallinjen, fra Harry Maguire til Kalvin Phillips til Harry Kane, for ikke å snakke om ungguttene Jude Bellingham og Jadon Sancho som tenkte utenfor boksen og dro til Tyskland for å bli stjerner.

– Dette er ikke bare en England-tropp. Denne troppen er for hele England, skriver Carragher.

Onsdag kveld vender «de tre løvene» hjem til Wembley for å ta imot Danmark til semifinale i EM. Det er ventet 60.000 tilskuere, i all hovedsak engelske.

I tabloidavisen The Sun skriver José Mourinho at England-fansen ikke må dra til Wembley for å kose seg.

Han ber tilskuerne om å «spille kampen og kjempe med laget deres».

– Vær støttende! Støtt, støtt, støtt, spill med dem, legg press på dommeravgjørelser, legg til og med press på VAR-fyren som sitter på et kontor. Legg press på alt, skriver Mourinho.

– Lag lyd som gir spillerne dobbel energi og dobbel selvtillit så de føler at alle er med dem. De som er på stadion, kan utgjøre en forskjell.

– Hvis vi hører frustrasjon, så føler vi det som spillere og trenere. Selv om vi er veldig fokuserte, føler vi det fortsatt, skriver den ferske Roma-manageren.

«Football’s coming home», nynner hele England foran kveldens Wembley-thriller, men det er ikke alle som kjøper uttrykket.

– Har den noen gang vært hjemme? Har dere noen gang vunnet dette, spurte Danmark-keeper Kasper Schmeichel under tirsdagens pressekonferanse da han fikk spørsmål om hva det vil bety for danskene å forhindre at «fotballen kommer hjem».

Daily Mirror-reporter David McDonnell ymtet frempå med at England vant i 1966.

– Var ikke det VM, svarte Schmeichel – vel vitende om at Danmark har vunnet EM (i 1992), mens England ikke har kommet lenger enn til semifinalen.