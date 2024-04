– Det er formel 1 mot Formel 1,5, fastslår Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen når Verstappen lekende lett kjører forbi Lando Norris og til ledelse.

I motsetning til i Japan sist, klarte ikke Red Bull dobbeltseier i Kina søndag morgen. Lando Norris i McLaren holdt et sterkt tempo og godt hjulpet av sikkerhetsbilen holdt han Sergio Pérez langt bak seg. Ferrari-førerne Charles Leclerc og Carlos Sainz fulgte på 4. og 5. plass.

Det var Grand Prix-seier nummer 58 for Verstappen. Han har vunnet på 26 forskjellige Formel 1-baner. Lewis Hamilton har til sammenligning vunnet på 30 baner. Verstappen vant også lørdagens sprintløp i Kina. Nederlenderen har vunnet fire av fem Grand Prix- løp i 2024.

– Vi ser ikke noe til Verstappen i disse løpene. Han er for suveren, konstaterer Atle Gulbrandsen.

– Vi var utrolig sterke hele helgen. Bilen gikk på skinner. Det er fantastisk å ha en slik helg, sier Max Verstappen i arenaintervjuet med Nico Rosberg.

Lando Norris på 2. plass fikk sin beste plassering siden Brasil i fjor. Dette er hans 15. pallplass i Formel 1, men han står fortsatt uten seirer.

– Jeg var overrasket over mye. Ferraris dårlige tempo, vårt gode tempo ... Det er en hyggelig overraskelse å komme på seierspallen. Jeg er glad for at jeg tok feil der.

Det var drama både på og utenfor banen i Kina Grand Prix. Ikke minst da en av Pierre Gaslys mekanikere ble truffet under depotstoppet, men heldigvis gikk det bra med ham. Gasly spurte bekymret på internradioen hvordan det sto til, og ble lettet da teamet meldte tilbake at det hadde gått bra.

Det ble mange runder med sikkerhetsbil etter at Valtteri Bottas blåste sin Ferrari-motor. Det gjorde at mange benyttet muligheten til et depotstopp. Da feltet endelig kom i gang igjen - på den 26. av de 56 rundene - hadde Verstappen ledelsen foran Lando Norris og Charles Leclerc og med Sergio Perez på 4. plass.

Rett etterpå måtte sikkerhetsbilen ut igjen. Det skjedde etter to krasjer: Lance Stroll torpederte Daniel Ricciardo bakfra, og Kevin Magnussen traff Yuki Tsunoda. Altså begge RB-bilene truffet av konkurrenter. Ricciardo måtte gi seg - etter en lovende helg så langt. Rett etterpå fikk både Stroll og Magnussen ti sekunders straff, selv om det var uklart hva de fikk straffene for.

Lewis Hamilton hadde en katastrofekvalifisering som gjorde at han hadde 18. startspor, og undervesis klaget han på det meste. Men han avanserte brukbart og endte til slutt på 9. plass.

Det ble tung dag for både RB og Sauber og til dels også Aston Martin. Begge RB-bilene måtte bryte etter å ha blitt påkjørt, Lance Stroll slet med det meste, og hjemmehåpet Zhou Guanyu klarte ikke å overbevise - selv om supporterne var i ekstase.

– Min barndomsdrøm, sier en beveget Zhou etter målpassering. Han brøt sammen i tårer etterpå over støtten fra tribunen.

Fernando Alonso startet som nummer tre og avanserte til 2. plass i starten. Siden falt han bare nedover på resultatlisten før han hadde en sterk avslutning etter et sent depotstopp. Det endte med 7. plass og dessuten beste rundetid. Teamkollega Lance Stroll kjørte derimot nest sist i mål av de 17 som fullførte.

PS: Neste VM-løp går i Miami om to uker.