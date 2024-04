Etter at det ble kjent at Klopp skal gi seg i sommer, og Xabi Alonso bestemte seg for å fortsette i Leverkusen, har Amorim virket å være den heteste kandidaten til å ta over for tyskeren.

Nå skriver imidlertid den anerkjente The Athletic-journalisten David Ornstein at det neppe blir tilfellet.

«Det virker nå usannsynlig at han blir Liverpools foretrukne kandidat i prosessen om å erstatte den avtroppende sjefen Jürgen Klopp», skriver Ornstein.

The Athletic har tidligere beskrevet Amorim som favoritten til Liverpool-jobben. For to uker siden hevdet også tyske Sky at Liverpool hadde inngått en muntlig avtale med 39-åringen.

Dette ble imidlertid blankt avvist av portugiseren.

– Jeg har aldri møtt Liverpool for et intervju og det eksisterer ingen avtale. Det er ikke sant. Jeg er Sporting-manager. Jeg vil vinne her, og jeg har ikke møtt noen andre klubber, sa Amorim på en pressekonferanse.

I den samme The Athletic-artikkelen hevder David Ornstein at West Ham skal være i diskusjoner om å hente Amorim.

West Ham-manager David Moyes’ kontrakt går ut denne sommeren.

London-klubben ligger på åttendeplass i Premier League. Søndag gikk de på et knusende 2–5-tap mot byrival Crystal Palace.

